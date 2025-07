VIDEO: हेलमेट पहने गाड़ी के पास आया शूटर, व्यापारी गोपाल खेमका को मारी गोली; फिर स्टार्ट की बाइक और चला गया

Businessman Gopal Khemka Murder CCTV Footage: बिहार की राजधानी पटना में व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या ने कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिये हैं। व्यापारी की गोली मारकर हत्या गांधी मैदान थाना से महज 500 मीटर दूर उनके अपार्टमेंट बाहर की गयी। वहीं, घटना का सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि किस तरह से अकेला शूटर खेमका की हत्या करके आसानी से चला जाता है और उसे कानून का बिलकुल डर नहीं है।

दरअसल, घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि हेलमेट पहना एक शख्स अपार्टमेंट के सामने एक बाइक बैठा हुआ है। तभी गोपाल खेमका की गाड़ी को अपार्टमेंट के गेट के पास आता देख शूटर बाइक से उतरा है और गाड़ी के पास पहुंचता है। फिर गाड़ी में बैठे व्यापारी पर फायरिंग करने के बाद बाइक के पास पहुंचता और बाइक को स्टार्ट करके आराम से भाग जाता है। वीडियो से पता चलता है कि बेखौफ बदमाश के पास भागने के लिए पर्याप्त समय था। खेमका की कार के पीछे एक और कार लगती है, लेकिन उस गाड़ी में बैठे लोग जब तक कुछ समझ पाते, तब तक हत्यारा भाग चुका होता है। वीडियो में गेट खोलने आता गार्ड भी दिख रहा है। खेमका की कार के रुकने के लगभग 20 सेकेंड बाद गार्ड आता दिख जाता है। यह वीडियो शुक्रवार रात 11.38 बजे का है।

व्यापारी की हत्या के बाद पटना पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि कि गांधी मैदान थाना घटनास्थल से 500 मीटर दूर है, जहां से कोई पैदल भी पांच मिनट में आ सकता है, लेकिन पुलिस को आने में डेढ़ घंटे से ज्यादा समय लगा। गांधी मैदान इलाके में इस हत्या ने सवाल खड़ा कर दिया है कि पैट्रोलिंग करने वाले पुलिस अफसर कहां थे। मृतक के भाई शंकर खेमका का कहना है कि गोपाल बांकीपुर क्लब के डायरेक्टर थे और रात में वहीं से लौट रहे थे। गोपाल नियमित रूप से क्लब जाते थे। उन्होंने झगड़ा या विवाद से इनकार करते किया और कहा पुलिस पता लगाए और बताए कि गोपाल को किसने और क्यों मारा? गोपाल खेमका के भाई ने बताया कि गोपाल को बेटे-बहू अस्पताल ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि सूचना देने के बाद गांधी मैदान थाना पुलिस रात 1.30 बजे, टाउन डीएसपी एसपी पौने 2 बजे और सिटी एसपी 2.30 बजे आई हैं।

VIDEO | Patna, Bihar: Prominent businessman Gopal Khemka was shot dead near his residence in Patna by a bike-borne assailant late Friday. CCTV visuals of the incident.#PatnaNews #BiharNews

(Viewers discretion is advised)

(Source: Third Party) pic.twitter.com/4prOkBy3zH

— Press Trust of India (@PTI_News) July 5, 2025