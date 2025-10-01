VIDEO-तो मैं मान लूंगी कि वेश्या हूं…,रशियन इंफ्लुएंशर ‘कोको’ ने भारत छोड़ने का लिया फैसला, कहा- अधूरी रह गई ये ख्वाहिश

नई दिल्ली। रशियन इंफ्लुएंशर क्रिस्टिना उर्फ ‘कोको इन इंडिया’ (Russian influencer Christina, aka “koko in India,”) ने भारत को अलविदा (Goodbye to India) कहने का फैसला कर लिया है। वीजा एक्सटेंशन (Visa Extension) के आवेदन के दौरान फोरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस( FRRO) दफ्तर में बदसलूकी का आरोप लगाया है। क्रिस्टिना ने रोते हुए बताया कि वह दोबारा उस महिला अधिकारी से मुलाकात नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने वीजा एक्सटेंशन (Visa Extension) की बजाय एग्जिट परमिट (Exit Permit) के लिए अप्लाई किया। इसके बाद तुरंत इसे मंजूरी मिल जाने की वजह से वह रशिया वापस जा रही है। उसे 12 अक्टूबर तक भारत छोड़ने की अनुमति दी गई है।

इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ‘कोको इन इंडिया’ (koko in India) नाम से मशहूर क्रिस्टिना के लाखों फॉलोअर्स है। प्यार पाने के लिए रशिया से भारत आई क्रिस्टिना 2021 से 2025 तक भारत में रही। क्रिस्टिना ने बताया कि उसे भारत और यहां की जीवनशैली से इतना लगाव हो चुका था कि प्रेमी से अलगाव के बाद भी वह यहीं रही। भारत छोड़ने की जानकारी देते हुए एक वीडियो में क्रिस्टिना ने कहा कि वह रशिया की नागरिक हैं। अपने देश से प्यार भी करती हैं, लेकिन उसे रूस से ज्यादा भारत में रहना पसंद था। इसलिए यहां रहना चाहती थी।

क्रिस्टिना ने इससे पहले तीन वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया कि एफआरआरओ ऑफिस में एक महिला अधिकारी ने उससे पूछा कि वह अलग-अलग होटलों में क्यों जाती है? उसके फोन में पर्सनल चैट देखे गए। कोको ने कहा कि वह अपने प्रेमी के अलावा किसी के साथ किसी होटल में नहीं गई थी। उसने सबूत मांगते हुए कहा था कि यदि किसी होटल के रिकॉर्ड में ऐसा मिल जाता है तो वह मान लेगी कि वेश्या है। कोको ने नए वीडियो में रोते हुए इस बात को लेकर दुख जताया कि कुछ लोगों ने कॉमेंट में उसे पोर्न स्टार और वेश्या कहा है, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं करती थी।

इनमें उसने कहा, ‘मुझे भारतीय कानूनों की ज्यादा जानकारी नहीं। हो सकता है कि मैं गलत हूं। अगर मैं गलत हूं तो सॉरी। बस मैं पूछना चाहती थी किसी को जानकारी होगी। नई दिल्ली के आरकेपुरम स्थित एफआरआरओ के रूम नंबर 303 के कर्मचारियों ने मुझसे मेरा फोन लिया। उसमें अलग-अलग चैट चेक किए। मुझसे मेरे व्यक्तिगत जीवन को लेकर सवाल किए। अपनी एक सहयोगी को दिखाते हुए हंसे कि देखो…। मुझे नहीं पता क्या यह लीगल है। हो सकता है उन्हें ऐसा करना चाहिए। लेकिन मैंने दूसरे लोगों के साथ ऐसा करते नहीं देखा। उन्होंने दूसरों का फोन नहीं लिया।’

हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि मैं देश के लिए खतरनाक हूं, जैसे आतंकवादी या ड्रग डीलर। इसलिए मेरा फोन चेक करने की जरूरत हुई। मैं देश की सुरक्षा की बात समझती हूं। यदि उनका ऐसा करना ठीक था तो मैं माफी मांगती हूं। वहां रूम नंबर 303 में एक मैडम ने मुझसे पूछा कि तुम वसंत कुंज में किराये पर रहती हो तो अलग-अलग होटलों में क्यों जाती हो। मैं सबकुछ जानती हूं, बस तुम से सच्चाई जानना चाहती हूं। उन्होंने लगातार मुझसे सवाल किए और मुझे कुछ बोलने नहीं दिया। मैं समझती हूं कि आप मुझे वेश्या मानती हैं। इस बात की जांच बहुत आसान है।’

क्रिस्टीना ने कहा कि अपने प्रेमी से अलगाव के बाद वह सफदरजंग एनक्लेव के एक होटल में रहने गई थी। उसने कहा, ‘वहां रजिस्टर में एंट्री चेक करके आप जान सकते हैं कि मैं किसके साथ वहां रुकी थी। यदि उसके अलावा आप बता देंगी कि मैं किसी और होटल में गई थी तो मैं माफी मांग लूंगी। मैं मान लूंगी कि क्रिस्टीना झूठी है, वेश्या है, इतनी गंदी औरत है कि उसे मर जाना चाहिए। मैं एक बार पुणे और जयपुर गई तो होटल में रुकी। इसके अलावा मैं दिल्ली में किसी होटल में इस साल नहीं रुकी हूं। यदि आपने सबूत ला दिया तो मैं मान लूंगी कि मैं घटिया औरत हूं, वेश्या हूं।’ यह सब कहते हुए क्रिस्टीना भावुक हो गई। क्रिस्टीना ने कहा कि वह अपने प्रेमी विदिक के अलावा कभी किसी के साथ किसी होटल में नहीं गई और फॉर्म सी के जरिए इसकी जांच की जा सकती है। क्रिस्टीना ने कहा कि प्रेमी से अलगाव के बाद वह होटल में अकेली रुकी थी, लेकिन यदि किसी और के होने के साथ सबूत दिया जाए… हो सकता है कि मैं नशे में थी, मुझे याद नहीं। हो सकता है कि मैं पागल हो गई हूं। आपको पता है तो सबूत दो। यदि आप सबूत दोगे तो मैं कुछ भी करूंगी जो आप कहोगी। मैं इस देश से चली जाऊंगी। आपने कहा कि क्यों मेरा हाथ कांप रहा है, आप मेरा फोन लेकर हंसती रही। इससे पहले कि आप मुझे एग्जिट परमिट दो आप मुझे बताओ कि मैं किस होटल में किसके साथ थी।

अधूरी रह गई छठ वाली ख्वाहिश कोको ने भीगी आंखों के साथ कहा कि उसकी छठ पूजा में बिहार जाने की ख्वाहिश अधूरी रह गई, लेकिन जिंदगी में फिर कभी वापस आएगी। उसने कहा कि ‘मेरे चार साल बहुत शानदार रहे। सबकुछ मुसीबतों के बावजूद मैंने यहां अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम चैनल बनाया। हिंदी सीखी। यहां मुझे दोस्ती का मतलब पता चला, प्यार का पता चला। मैं खुशनसीब थी कि मुझे लोग मुझे प्यार करती थी, जिन्हें मैं प्यार करती थी और करती हूं। मैं दुर्गा पूजा और छठ में बिहार जाना चाहती थी। लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। मैं उम्मीद करती हूं कि जिंदगी में मैं कभी दोबारा आऊंगी।