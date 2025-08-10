Video Viral : बेटी को 16वें बर्थडे पर $ex Toy गिफ्ट करना चाहती थी एक्ट्रेस गौतमी कपूर, बोलीं-आज मेरी बेटी करती है तारीफ...

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस गौतमी कपूर (Actress Gautami Kapoor) ने अपने अपने अभिनय के दम पर फिल्म इंडस्ट्री (Film Industry) में बड़ा नाम कमाया है, लेकिन इस बीच गौतमी कपूर (Gautami Kapoor) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसको लेकर इंडस्ट्री में बवाल मचा हुआ है। गौतमी कपूर (Gautami Kapoor) ने इस वीडियो में कहा है कि वो अपनी बेटी के 16वें बर्थडे (16th Birthday) पर उसे सेक्स टॉय (Sex Toy) गिफ्ट करना चाहती थी। वीडियो वायरल (Video Viral) होने के बाद लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

बता दें कि हाल ही में गौतमी ने एक इंटरव्यू में जब उनसे उनकी बेटी को लेकर सवाल पूछे गए थे। एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जब उनकी बेटी 16 साल की हुई, तब वे उसे एक ऐसा तोहफा देना चाह रही थीं, जो काफी अलग हो। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों न वह अपनी बेटी को सेक्स टॉय (Sex Toy) या एक वाइब्रेटर गिफ्ट (Vibrator Gift) दें। इसके बाद गौतमी ने इस बारे में खुद अपनी बेटी से पूछा और उसका जवाब हैरान करने वाला था।

सिया ने मां के सवाल पर चौंकते हुए कहा कि क्या तुम पागल हो गई हो? इस पर गौतमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सोचो, कितनी माएं अपनी बेटियों से इस टॉपिक पर बात करने की हिम्मत करती हैं? मैंने कहा,कि तुम इसे आजमाकर क्यों नहीं देखती? गौतमी की मानें तो अधिकतर भारतीय महिलाएं बिना किसी यौन संतुलन के जीवन गुज़ार देती हैं। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि ‘मेरी मां ने मुझसे कभी इन मुद्दों पर बात नहीं की। मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी एक्सपीरियंस करे, सीख सके, समझ सके। आज वो 19 साल की हो चुकी है और वो इस सोच की कद्र करती है कि मैंने कम से कम ऐसा सोच तो।

गौतमी का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट उठा। जहां एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कि इन बॉलीवुड वालों को बस सेक्स, हवस और ड्रग्स की बात करनी आती है। कैरेक्टर नाम की चीज़ बची ही नहीं।’ वहीं, दूसरे ने कहा ‘बेटी को वाइब्रेटर देने की सोच रही है? पढ़ाई-लिखाई सिखाने की नहीं, समाज के लिए कुछ करने की नहीं? सेक्स ही सब कुछ हो गया क्या? एक यूजर ने कमेंट किया ‘ऐसे तो हर मां-बेटी की परवरिश आसान हो जाएगी। डांटने-समझाने की ज़रूरत नहीं, बस ‘खुशी’ दे दो बच्चों को, यह तो आसान रास्ता है।’ तो किसी ने तो कहा ‘इन्हें पागलखाने भेज देना चाहिए। यह देश में दिमागी रैबीज फैला रहे हैं।’