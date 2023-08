Video Viral : चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 उतारने वाला भारत पहला देश बना, तो पाकिस्तानी बोले-हम तो पहले ही चांद पर हैं

नई दिल्ली। इसरो (ISRO) के चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव (South Pole) पर लैंडिंग करने के बाद भारत ने इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दुनिया भर से बधाईयां आ रही हैं। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तानी लोग भी सराहना कर रहे हैं। इमरान खान (Imran Khan) की सरकार में सूचना व प्रसारण मंत्री रहे फवाद चौधरी (Information and Broadcasting Minister Fawad Chaudhary) समेत कई लोगों ने इसरो (ISRO) और भारत (India) की सराहना की है।

चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) की लैंडिंग से कुछ घंटे पहले फवाद चौधरी ने पाकिस्तानी सरकार (Pakistani Government) से इस कार्यक्रम का राष्ट्रीय टेलीविजन पर सीधा प्रसारण करने का आग्रह किया था। इसके बाद एक यूट्यूबर ने पाकिस्तान की जनता की राय लेने की कोशिश की। इस दौरान एक दर्शक ने गजब की प्रतिक्रिया दी है। इसके कारण यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो मूल रूप से पाकिस्तानी यूट्यूबर सोहैब चौधरी (pakistani youtuber sohaib chaudhary) द्वारा पोस्ट किया गया था।

