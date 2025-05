Video- विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का संग राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में टेका मत्था, महंत बोले- दोनों को सनातन धर्म से गहरा लगाव

Virat Kohli and Anushka Sharma reached Ayodhya Dham: भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा रविवार 25 मई को अयोध्या धाम पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी में पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने महंत संजय दास जी महाराज से भी मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। दोनों ने यहां महंत से आध्यात्म और पौराणिक चीजों पर भी चर्चा की।

विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के अयोध्या आने को लेकर हनुमान गढ़ी के महंत संजय दास जी महाराज ने कहा, “विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का आध्यात्म, संस्कृति, ईश्वर और सनातन धर्म से गहरा लगाव है। दोनों श्री राम, भगवान हनुमान, भगवान कृष्ण और सनातन धर्म के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन किए और फिर भगवान हनुमान से आशीर्वाद लिया। उन्होंने यहां आध्यात्म और पौराणिक चीजों पर भी चर्चा की।”

Ayodhya, UP: Indian cricketer Virat Kohli and his wife Anushka Sharma visited Ayodhya Dham, where they offered prayers at Ram Lalla and Hanumangarhi. During this, they also met Mahant Sanjay Das Ji Maharaj and took blessings. pic.twitter.com/fwavqHsAdB

— IANS (@ians_india) May 25, 2025