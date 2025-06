VIDEO: महिला ने रेल की पटरी पर दौड़ाई कार, लोगों के छूटे पसीने; रेलवे में मचा हड़कंप, वीडियो वायरल

A woman drove her car on a railway track: उत्तर प्रदेश की एक 34 वर्षीय महिला ने तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में रेलवे ट्रैक पर अपनी कार चला दी, जिससे कर्मचारियों में दहशत फैल गई और रेल सेवाएं या तो स्थगित करनी पड़ीं या उनका मार्ग परिवर्तित करना पड़ा। यह घटना शंकरपल्ली के पास हुई, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। 13 सेकंड की एक वीडियो में चार पहिया वाहन – किआ सोनेट – को रेलवे ट्रैक पर चलाया जा रहा था।

एक अन्य वीडियो में स्थानीय निवासियों और रेलवे कर्मचारियों और पुलिस को महिला को कार से बाहर निकालने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। भीड़ द्वारा उसे बाहर निकालने और उसके हाथ बाँधने के बाद, वह हिंदी में चिल्लाती हुई सुनाई देती है “मेरे हाथ खोलो”, एक तीसरी क्लिप में दिखाया गया। सूत्रों में से एक ने बताया, “कई रेलवे कर्मचारी और पुलिसकर्मी कार के पीछे दौड़े। वे उसे कार रोकने में कामयाब रहे। उसे कार से बाहर निकालने के लिए करीब 20 लोगों की जरूरत पड़ी। लेकिन उसकी तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला।”

VIDEO | Telangana: A woman drove her car on a railway track in Ranga Reddy district causing panic among people and disrupting train movement. The video of the incident has gone viral.

