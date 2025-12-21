Video Viral – Gen Z प्रेमी जोड़े ने दिल की सुनी और मॉल को बनाया मंडप, लड़की के झुकते ही भरा सिंदूर और पहनाया मंगलसूत्र

  1. हिन्दी समाचार
कहते हैं जब प्यार सच्चा हो तो न रस्मों की दीवार रोक पाती है और न ही समाज की परवाह। 'जब प्यार किया तो डरना क्या' वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए एक Gen Z प्रेमी जोड़े ने दुनिया के सामने अपने दिल की सुनी और मॉल को ही मंडप बना लिया।

गाजियाबाद। कहते हैं जब प्यार सच्चा हो तो न रस्मों की दीवार रोक पाती है और न ही समाज की परवाह। ‘जब प्यार किया तो डरना क्या’ वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए एक Gen Z प्रेमी जोड़े ने दुनिया के सामने अपने दिल की सुनी और मॉल को ही मंडप बना लिया।

यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वह सच है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यह नजारा उस वक्त देखने को मिला, जब खरीदारी में व्यस्त लोग अचानक एक लाइव लव स्टोरी के गवाह बन गए। बिना पंडित, बिना बारात और बिना किसी तामझाम के युवक ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाकर शादी कर ली। कुछ ही पलों में यह दृश्य मॉल में मौजूद हर शख्स का ध्यान खींच ले गया और चर्चा का केंद्र बन गया।

मॉल बना शादी का मंच

घटना के दौरान युवक सीधे घुटनों के बल बैठकर युवती को प्रपोज करता है। सहमति मिलते ही वह जेब से सिंदूर और मंगलसूत्र निकालता है और बिना किसी झिझक के रस्म पूरी करता है। युवती भी घुटनों पर बैठकर मांग में सिंदूर भरवाती है। इसके बाद दोनों एक-दूसरे को गले लगाते हैं, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने तालियों से स्वागत किया।

अप्रत्याशित शादी की भीड़ बनी गवाह

मॉल में खरीदारी कर रहे लोग इस अप्रत्याशित शादी के गवाह बने। कुछ लोगों ने इस पल को बेहद रोमांटिक बताया, तो कई लोग इसे हैरानी भरी नजरों से देखते रहे। देखते ही देखते युवाओं की भीड़ इकट्ठा हो गई और मोबाइल कैमरे रिकॉर्डिंग मोड में चले गए। यह दृश्य मॉल के अंदर चर्चा का मुख्य विषय बन गया।

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

इस ऑन द स्पॉट शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इसे आज की पीढ़ी की बेबाक सोच बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग पारंपरिक रीति-रिवाजों को नजरअंदाज करने पर सवाल उठा रहे हैं। वीडियो को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और यह मामला ट्रेंड में बना हुआ है।

मॉल प्रबंधन और प्रशासन की चुप्पी

फिलहाल इस मामले पर न तो मॉल प्रबंधन और न ही पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। हालांकि यह तय है कि गाजियाबाद के इस मॉल में हुई यह अनोखी शादी लंबे समय तक लोगों के बीच चर्चा में रहेगी। Gen Z की सोच और रिश्तों के बदलते अंदाज की यह घटना एक नई बहस को जन्म दे रही है।

