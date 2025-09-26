वायरल वीडियो: अभिनेता संजय दत्त पहुंचे उज्जैन, किए महाकालेश्वर के दर्शन, भस्म आरती में हुए शामिल

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त (Bollywood actor Sanjay Dutt) मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर (Mahakaleshwar Temple) में आशीर्वाद लेने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर निकले। मंदिर के अंदर से ली गई तस्वीरों में अभिनेता पूजा अनुष्ठान में भाग लेते और अन्य दर्शनार्थियों के साथ भक्ति में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। नवरात्रि उत्सव के बीच मंदिर में दर्शन के लिए आए संजय दत्त ने सबसे आगे एक साधारण पारंपरिक पोशाक पहनी हुई थी।

अभिनेता संजय दत्त महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती (Bhasma Aarti) में भी शामिल हुए। वह सुबह-सुबह भारी सुरक्षा और मंदिर अधिकारियों से घिरे मंदिर परिसर में पहुंचे। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर, भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों (Twelve Jyotirlingas) में से एक के रूप में अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है।

भस्म आरती महाकालेश्वर मंदिर में सबसे पूजनीय अनुष्ठानों में से एक है, जो शुभ ब्रह्म मुहूर्त के दौरान 3:30 से 5:30 बजे के बीच की जाती है। मंदिर की परंपराओं के अनुसार अनुष्ठान तड़के बाबा महाकाल के कपाट खुलने के साथ शुरू होता है, इसके बाद पंचामृत, दूध, दही, घी, चीनी और शहद के पवित्र मिश्रण से पवित्र स्नान कराया जाता है। संजय दत्त के काम की बात करें तो उन्हें हाल ही में ‘बागी 4’ में देखा गया था, जिसमें टाइगर श्रॉफ (tiger shroff) और हरनाज़ संधू (Harnaaz Sandhu) भी थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की और पहले दिन 13.20 करोड़ रुपये की कमाई की।