Viral Video : महिला चोर भी रखती है अपनी सेहत का ख्याल, दुकान से केवल चोरी किया काजू

नई दिल्ली। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला चोरी करते हुए देखी जा रही है, लेकिन चोरी करते वक्त भी महिला अपनी सेहत का पूरा ध्यान दे रही है। चोरी करती हुई महिला का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। इसमें महिला एक दुकान में चोरी कर रही है, लेकिन महिला ने दुकान से सिर्फ काजू की चोरी की है। महिला ने अन्य किसी चीज को हाथ नहीं लगाया है। वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का बताया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के कासगंज का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देख कोई भी हसी नहीं रोक पा रहा है। हालाकि यह वीडियो एक चोरी का है, जो कानून के तहत एक अपराध है। वीडियो उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का है।
बिलराम गेट स्थित दुकान पर एक महिला चोर काजू का डिब्बा चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुई है। दुकानदार ने बताया कि महिला पहले भी ढाई किलो बादाम चोरी कर चुकी है। इस बार वह सामान लेने का बहाना बनाकर काजू पर्स में रखकर फरार हो गई है। पीड़ित ने पुलिस में आरोपी महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस भी सीसीटीवी कैमरे के आधार पर महिला की तलाश कर रही है।
उत्तर प्रदेश – जिला कासगंज में एक महिला दुकान पर आई और काजू से भरा डब्बा चुराकर ले गई !! pic.twitter.com/Izx65QA8D7
— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) September 19, 2025
वीडियो पर लोग कर है जमकर कमेंट
साोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा की शरीर में ताकत की कमी है चोरी के काजू खाकर शरीर को मजबूत किया जाएगा। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा की अगली बार यही औरत बुर्का पहन कर आएगी और मीडिया चोर साबित करेगा और अंधभक्त गलत गलत टिप्पणी करेंगे। वहीं एक यूजर ने लिखा कि चाची अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं।