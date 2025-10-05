वायरल वीडियो: मंच पर महिला मॉडल के साथ रैंप वाक करते नजर आए पूर्व सीएम लालू प्रसाद के बड़े बेटे विधायक तेज प्रताप यादव

  1. हिन्दी समाचार
देश के पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े विधायक हमेंश किसी न किसी कारण सुर्खियों में रहते है। इस बार सुखियों में उनके आने का कारण है वायरल वीडिया, जिसमें वह महिला मॉडल के साथ धोति कुर्ता पहने रैंप पर वॉक करते हुए नजर आ रहे है। वीडियो में दर्शक जमकर तालियां बजा उनका उत्साह बढ़ा रहे है। वही तेज प्रताप भी हाथ ​हिला कर सभी का अभिवादन कर रहे है।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। देश के पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav, former Chief Minister of Bihar) के बड़े बेटे विधायक तेज प्रताप यादव हमेंश किसी न किसी कारण सुर्खियों में रहते है। इस बार सुखियों में उनके आने का कारण है वायरल वीडिया, जिसमें वह महिला मॉडल के साथ धोति कुर्ता पहने रैंप पर वॉक करते हुए नजर आ रहे है। वीडियो में दर्शक जमकर तालियां बजा उनका उत्साह बढ़ा रहे है। वही तेज प्रताप भी हाथ ​हिला कर सभी का अभिवादन कर रहे है।

बिहार में दो माह के अंदर विधानसभा चुनाव होने है। इसको लेकर बिहार में सभी पार्टियां जोर शोर से अपना प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं राजद से निकाल दिए जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बना ली है और विधानसभा चुनाव लड़ने का भी एलान कर दिया है। तेज प्रताप बिहार की राजनीति में अपने अनोखे तेवर, बयानबाजी और अलग अंदाज के लिए मशहूर है। इस बार वजह न कोई सियासी बयानबाजी और न ही किसी विवाद के कारण। इस बार वह अपने देशी अंदाज के लिए सोशल मीडिया पर छाए हुए है। तेज प्रताप का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पूर्व मंत्री और विधायक तेज प्रताप यादव (Former minister and MLA Tej Pratap Yadav0 महिला मॉडल के साथ रैंप वॉक करते हुए नजर आ रहे है। इस वीडियो में सबसे खास बात यह है कि तेज प्रताप ने अपना देशी लुक दिखाते हुए कुर्ता और पैजाम पहन रखा है। उनके इस वीडियो को टीम तेज प्रताप यादव के हैंडल से इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का देशी धोती-कुर्ता लुक में रैंप वाक काबिल-ए-तारीफ है।

आत्मविश्वास से भरे हुए दिखे तेज प्रताप, दर्शकों ने जमकर बजाई तालियां

वीडियो में विधायक तेज प्रताप यादव आत्मविश्वास से भरे हुए मंच पर चलते नजर आ रहे हैं। इस दर्शक जमकर तालियां बजा रहे है। तेज प्रताप भी मुस्कराते हुए कैमरे की ओर हाथ हिलाते हैं और सभी का अभिवादन करते है। वही तेज प्रताप मंच से नीचे उतर कर भीड़ के बीच में बैठ गए तो दर्शकों ने वन्स मोर-वन्स मोर के नारे लगाए, जिसके बाद वह दोबारा रैंप वॉक करने मंच पर चले गए।

