Viral video: पाकिस्तानी एक्ट्रेस Hania Aamir के लिए भारतीय जबरा फैन ने तोहफे में भेजा पानी की बोतल

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। इस हमले में आतंकियों ने धर्म पूछकर हमला किया और 26 निर्दोष पर्यटकों की जान ले ली। घटना के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया।

Hania Aamir fans from India sending Water bottles to her 🤣🤣pic.twitter.com/7U2GCmPIEF

— Sunanda Roy 👑 (@SaffronSunanda) April 29, 2025