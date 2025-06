Viral Video : इस एक्ट्रेस ने हद से ज्यादा ही पहनी अश्लील कपड़े, नेटिजंस ने सुनाई जमकर खरी-खोटी

Khushi Mukherjee Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर आए दिन लुक्स वायरल होते रहते हैं। हाल ही एक्ट्रेस का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ है। अक्सर खुशी अपने काम से ज्यादा अपने लुक्स और वीडियोज को लेकर चर्चाओं में छा जाती हैं।

देखें वीडियो:

View this post on Instagram

हाल में खुशी मुखर्जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। उनका यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में खुशी पीछे से फटी हुई जीन्स और रिवीलिंग टॉप पहने नजर आ रही हैं। वीडियो में एक्ट्रेस लोगों से कुछ बातें करते नजर आ रही हैं। लेकिन खुशी का ये वीडियो कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया और कई यूजर्स ने उनकी जमकर खिचाई की। लोग उन पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा रहे हैं।

फटी जीन्स देख भड़के यूजर्स

वीडियो में खुशी मुखर्जी नीली पीछे से फटी जीन्स और ब्लैक कलर का टॉप पहने नजर आ रही हैं, जिसे देखने के बाद नेटिजंस भड़क उठे हैं। कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में खुशी को खूब खरी-खोटी सुनाई है। इस वीडियो में वो पैप्स से बात करती दिख रही हैं और उन्हें बताती दिख रही हैं कि उन्होंने खाना ऑर्डर किया है और खाने जा रही हैं। इस बीच वो मुस्कुराते हुए पैप्स से भी खाने के लिए पूछ रही हैं।हालांकि, उनका ये वीडियो देखकर नेटिजंस काफी नाराजगी जता रहे हैं और उनपर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा रहे हैं।

Which fashion is this ? 🌝🌝🌝 pic.twitter.com/Cg2myAcYyz

— The Kerala Girl🪷🕉️( Bharath ki Beti ) (@da_kerala_girl) June 10, 2025