Viral Video : रूस-यूक्रेन युद्ध के खिलाफ UN कैंपस के बाहर महिलाओं का टॉपलेस प्रोटेस्ट, पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। रूस-युक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine war) को रोकने में संयुक्त राष्ट्र (UN) की विफलता पर FEMEN समूह की महिलाओं ने आक्रोश जताया है। इस समूह की दो महिलाओं ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र परिसर के बाहर टॉपलेस होकर प्रदर्शन किया और “ब्रोकन चेयर” नामक एक प्रसिद्ध लकड़ी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। 12 मीटर ऊंची यह मूर्ति एक टूटी हुई कुर्सी का प्रतीक है, जो लैंडमाइंस के कारण होने वाले विनाश और पीड़ा को दर्शाती है। FEMEN की दो कार्यकर्ताओं ने आरी की मदद से मूर्ति की एक टांग को काटने की कोशिश की, जिससे उसमें कई गहरे निशान पड़ गए।

प्रदर्शनकारी महिलाओं ने ठंड के बावजूद अपने शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पहना था। उनके शरीर पर नीले और पीले रंग (यूक्रेन के झंडे के रंग) में “स्टॉप माइंस” और “**** रूस” जैसे संदेश लिखे थे।

Activists from the FEMEN group held an anti-Russian rally in front of the United Nations office in Geneva and damaged the "Broken Chair" monument with chainsaws.https://t.co/3FHHX7uxiC

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 14, 2024