Viral Video : जब पाकिस्तान की सड़क पर गूंजा जय श्री राम का नारा , मौजूद लोग मुस्कुराते हुए नारा दोहराते नजर आए

सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल वीडियो (Viral Video) में पाकिस्तान की सड़क पर एक विदेशी युवक जोर से जय श्री राम का नारा (Jai Shree Ram Chants) लगाता है। हैरानी की बात यह है कि वहां मौजूद लोग मुस्कुराते हुए उसके साथ वही नारा दोहराते हैं। यह नजारा देखकर लोग एक साथ हैरान भी हैं और खुश भी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल वीडियो (Viral Video) में पाकिस्तान की सड़क पर एक विदेशी युवक जोर से जय श्री राम का नारा (Jai Shree Ram Chants) लगाता है। हैरानी की बात यह है कि वहां मौजूद लोग मुस्कुराते हुए उसके साथ वही नारा दोहराते हैं। यह नजारा देखकर लोग एक साथ हैरान भी हैं और खुश भी।

वीडियो में दिखने वाला युवक रूस का कंटेंट क्रिएटर मैक्सिम शेरबाकोव (Russian Content Creator Maxim Sherbakov) है। वह किसी पाकिस्तानी यूनिफॉर्म (Pakistani Uniform) जैसी पोशाक पहने सड़क पर चलता हुआ नजर आता है, जबकि उसके पीछे कुछ लोग पाकिस्तान (Pakistan) का झंडा लिए चलते हैं। जैसे ही मैक्सिम जय श्री राम बोलता है, आसपास मौजूद लोग हंसते हुए उसकी बात को दोहराते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

भारत-पाकिस्तान में लोगों ने इसे मजाकिया और सकारात्मक रूप में लिया

शुरुआत में कई लोगों को लगा था कि इस नारे पर कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों ने इसे मजाकिया और सकारात्मक रूप में लिया। यही वजह है कि यह पल एक सांस्कृतिक जिज्ञासा और आपसी सद्भाव का प्रतीक बन गया।

वीडियो वायरल होते ही भारतीय और पाकिस्तानी दोनों तरफ से ढेरों कमेंट्स आने लगे। किसी ने मजाक में लिखा, ये जरूर पिछले जन्म में भारतीय रहा होगा, तो किसी ने कहा कि यहां लोग दूसरे धर्मों की इज्जत करना जानते हैं और किसी को असुरक्षित महसूस नहीं कराते। एक यूजर ने यह भी लिखा कि पाकिस्तान में हर धर्म को अपने रीति-रिवाजों और त्योहारों को मनाने की आजादी है। कुछ लोगों ने हर-हर महादेव लिखकर जवाब भी दिया।

पहले भी आ चुके है ऐसा वीडियो

यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान से हिंदू संस्कृति से जुड़ा कोई वीडियो चर्चा में आया हो। हाल ही में पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू युवक प्रीतम देवड़िया ने नवरात्रि का एक वीडियो साझा किया था, जिसमें लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर गरबा और डांडिया करते नजर आए थे।

दरअसल, यह वीडियो सिर्फ “जय श्री राम” के नारे की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए वायरल हुआ क्योंकि इसने दिखाया कि धर्म से ऊपर इंसानियत और आपसी सम्मान भी होता है। भले ही ऐसे पल अक्सर सुर्खियों में न आएं, लेकिन यह वीडियो इस बात की गवाही देता है कि पाकिस्तान के कई हिस्सों में आज भी धार्मिक सौहार्द और सह-अस्तित्व की मिसालें देखने को मिलती हैं। हालांकि, hindi.pardaphash.com इस वीडियो से सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

