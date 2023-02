‘झूमे जो पठान’ पर नाचे विराट कोहली और रवींद्र जडेजा, Video देख शाहरुख खान बोले- ये तो मुझसे भी बढ़िया करता है

नई दिल्ली। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की पठान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। शाहरुख के फैंस फिल्म के हर गाने पर थिरक रहे हैं। ‘झूमे जो पठान’ (Jhoome Jo Pathan) गाने के डांस स्टेप्स ऑनलाइन सेंसेशन बन गए हैं और भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के खिलाड़ी भी गाने की बीट्स पर थिरकते नजर आए। नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के दौरान विराट कोहली (Virat Kohli) और रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) मूव्स दिखाते नजर आए। अब ये डांस जमकर वायरल हो रहा है।

अब खुद शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने टीम इंडिया के इन सितारों की तारीफ करते हुए ट्वीट किया है। किंग खान ने ट्वीट किया, ‘ये तो मुझसे बेहतर कर रहे हैं!! विराट और जडेजा से सिखना होगा!!!”

They are doing it better than me!! Will have to learn it from Virat And Jadeja!!! https://t.co/q1aCmZByDu

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 14, 2023