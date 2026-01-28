'यह कोई साजिश थी या दुर्घटना कैसे हुई...' अजित पवार के प्लेन क्रैश पर कांग्रेस ने की जांच की मांग

Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार को ले जा रहा एक प्लेन बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में लैंड के वक्त क्रैश हो गया। पीटीआई से अधिकारी ने कहा कि पुणे जिले में विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई। इस मामले में कांग्रेस के नेताओं ने दुख जताया है और हादसे के कारणों की जांच की मांग उठाई है।

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और पांच अन्य लोगों की एक विमान दुर्घटना में मौत के बाद, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने पीटीआई से कहा, “अजीत पवार के प्लेन क्रैश के बारे में सुनकर मैं हैरान हूं। मैं अभी भी भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उनकी मौत की पुष्टि करने वाली कोई जानकारी नहीं मिली है। मुझे बताया गया है कि उन्हें एक चार्टर्ड प्लेन से घायल हालत में मुंबई ले जाया गया था। हम सभी उनके ठीक होने की कामना कर रहे हैं। बारामती में हुई इस भयानक दुर्घटना के बारे में सुनकर मैं स्तब्ध हूं, और इस घटना के सभी पहलुओं की पूरी जांच होनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि यह कोई साजिश थी या दुर्घटना कैसे हुई।”

VIDEO | After Maharashtra deputy chief minister Ajit Pawar and five others were killed in an aircraft crash, Congress spokesperson Surendra Rajput says, “I am shocked after hearing about Ajit Pawar’s plane crash. I am still praying to God, as I have not received any information… pic.twitter.com/hvt7BW8fPX — Press Trust of India (@PTI_News) January 28, 2026

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, “यह सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों के लिए बहुत दुखद घटना है। पिछले कई दशकों में ऐसी घटना नहीं देखी गई है। वह देश के एक जाने-माने नेता थे, और इस नुकसान की भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा।” इस हादसे पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव और कांग्रेस के अल्पसंख्यक वैभवशाली तिवारी ने दुख जताया है। महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया और बारामती प्लेन क्रैश के बारे में जानकारी और अपडेट लिए।