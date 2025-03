भारतीय क्रिकेट में शोक की लहर, दिग्गज ऑलराउंडर का निधन

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर सैयद आबिद अली (Syed Abid Ali) का बुधवार को 83 वर्ष की उम्र में अमेरिका में निधन (Passes Away) हो गया। आबिद अली (Abid Ali) ने भारत के लिए 29 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 47 विकेट अपने नाम किए। हैदराबाद के इस प्रतिभाशाली क्रिकेटर की फील्डिंग बेहतरीन थी और उनकी रनिंग बहुत शानदार थी । उन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में, जो ब्रिसबेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया था, शानदार प्रदर्शन करते हुए 55 रन देकर छह विकेट चटकाए थे।

सिडनी में इसी सीरीज में आबिद अली ने दो शानदार अर्धशतक (78 और 81) बनाए। उन्हें 1971 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में एक मशहूर जीत में विजयी रन बनाने के लिए भी जाना जाता है।

कर चुके हैं यूएई की कोचिंग

भारत के अलावा सैयद आबिद अली ने हैदराबाद और दक्षिण क्षेत्र के लिए 22 वर्षों तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला और 1978 से कोचिंग भी दी। उनके पास शानदार कोचिंग अनुभव था, जिसके चलते 2001 में यूएई क्रिकेट बोर्ड ने उनसे संपर्क किया। अली हमेशा कमजोर टीमों को शीर्ष स्तर तक पहुंचाने में विश्वास रखते थे. उन्होंने पहले ही आंध्र प्रदेश टीम के साथ ऐसा कर दिखाया था। इसी सोच की वजह से उन्होंने यूएई का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

My first cricket hero. Rejoiced as a child when he had a great debut against Australia, was overjoyed when he scored the winning runs against England in 1971. Great trier, big hearted man. Khudahafiz Abid Chicha. #SyedAbidAli pic.twitter.com/OWICAGWCGr

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) March 12, 2025