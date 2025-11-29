‘हाईकमान का फ़ैसला हम दोनों मानेंगे, डीके शिवकुमार और मेरे बीच कोई मतभेद नहीं…’ CM सिद्धारमैया का ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद बड़ा बयान

CM Siddaramaiah and DK Shivakumar controversy: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी CM डीके शिवकुमार ने ब्रेकफ़ास्ट मीटिंग के बाद बेंगलुरु में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। CM सिद्धारमैया ने कहा, “ब्रेकफ़ास्ट अच्छा था। हमने वहाँ किसी भी बारे में बात नहीं की। हमने बस ब्रेकफ़ास्ट किया। DKS आज हमारे घर आए…DKS ने मुझे अपने घर बुलाया।” उन्होंने कहा, “हाईकमान जो भी फ़ैसला लेगा, हम दोनों मानेंगे। डीके शिवकुमार और मेरे बीच कोई मतभेद नहीं है… वे (BJP और JDS) कह रहे हैं कि कोई नो-कॉन्फ़िडेंस मोशन नहीं लाया जाएगा। हम उसका सामना करेंगे।”

कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, “…कुछ बड़े मुद्दे हैं जिन्हें पार्लियामेंट मेंबर्स को इस (विंटर) सेशन में उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने (सेंट्रल गवर्नमेंट) गन्ना, मक्का के मुद्दों और कई दूसरे प्रोग्राम्स पर जो भी वादे किए हैं, वे राज्य की मदद नहीं कर रहे हैं। दूसरे दिन, चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की और एक रिप्रेजेंटेशन दिया। कल, दिनेश ने भी इस मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की। इसलिए हम अपने पार्लियामेंट मेंबर्स से कहने जा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप राज्य सरकार की मदद नहीं कर रहे हैं। आपको साथ चलना होगा। अगर आप राज्य की भलाई में इंटरेस्टेड हैं, तो हम सबको साथ चलना चाहिए। जहां तक ​​नो-कॉन्फिडेंस मोशन की बात है, उन्हें ऐसा करने दो…हम असेंबली और सरकार चलाने में काबिल हैं। हम यह करेंगे।”

डीके शिवकुमार ने कहा, “जहां तक ​​लीडरशिप की बात है, हम अपनी पार्टी हाईकमान को मानते हैं। वे जो भी कहते हैं, वह हमारा फैसला है। हम पार्टी के वफादार सिपाही रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में पार्टी मुश्किल दौर से गुज़र रही है। लेकिन हमें भरोसा है कि कर्नाटक एक बड़ी भूमिका निभाएगा, हम 2028 में सरकार रिपीट करेंगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल के नेतृत्व में 2029 में भी आगे बढ़ेंगे…” उन्होंने कहा, “हमने मिलकर काम किया है। कर्नाटक के लोगों ने हमें भारी बहुमत दिया है। यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कर्नाटक के लोगों से किए गए सभी वादे पूरे करें… आज, हमने 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी स्ट्रैटेजी और विपक्ष से कैसे निपटना है, इस पर चर्चा की। वे कई मुद्दे उठाने की कोशिश कर सकते हैं। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं…”