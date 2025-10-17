'गाजा में घुसकर हमास लड़ाकों को मारेंगे...' राष्ट्रपति ट्रंप ने फिलिस्तीनियों की हत्या पर दी चेतावनी

Palestinians killed by Hamas: पिछले सप्ताह इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधक समझौता होने के बाद भी गाजा के आम नागरिकों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं नहीं ले रही हैं। हमास के लड़ाके अब उन आम नागरिकों की हत्या कर रहे हैं, जिन्होंने कथित तौर पर इजरायल की मदद की थी। इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप करते हुए हमास को चेतावनी दी है कि अगर उसने लोगों की हत्या बंद नहीं की तो अमेरिकी सेना गाजा में घुसकर हमास लड़ाकों को मारेगी।

रिपोर्ट्स के अनुसार, इजरायल की मदद करने के आरोप में अब तक हमास लड़ाके सैंकड़ों फलस्तीनियों को सरेआम मौत के घाट उतार चुका है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल ट्रुथ प्लेटफॉर्म पर लिखा, ‘अगर हमास गाज़ा में लोगों को मारना जारी रखता है, जो कि समझौते में नहीं था, तो हमारे पास वहाँ जाकर उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!’ द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को गाजा शहर की एक भीड़-भाड़ वाली सड़क के बीचों-बीच नकाबपोश बंदूकधारियों ने, जिनमें से कुछ ने हरे रंग के हेडबैंड पहने हुए थे, फ़िलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास से जुड़े थे, आठ बंदियों को कतार में खड़ा कर दिया। उन्होंने इन बंदियों को झुकने पर मजबूर किया, अपनी राइफलें उन पर तान दीं और गोलियां चला दीं, जिससे उनके शव ज़मीन पर गिर गए।

हमास के एक आंतरिक सुरक्षा अधिकारी ने पुष्टि की है कि वीडियो, जिसे द न्यू यॉर्क टाइम्स ने गाजा शहर का भौगोलिक स्थान बताया था, में हमास के लड़ाके फ़िलिस्तीनी प्रतिद्वंद्वियों को मारते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर यह बात कही क्योंकि उन्हें पत्रकारों से बात करने का अधिकार नहीं था। यह फांसी शुक्रवार को इज़राइल के साथ युद्धविराम शुरू होने और इज़राइली सेना के गाजा के कुछ हिस्सों से पीछे हटने के कुछ ही दिनों बाद दी गई।

विश्लेषकों का कहना है कि हमास यह दावा करने की कोशिश कर रहा है कि इज़राइल के साथ दो साल के युद्ध के बाद चाहे वह कितना भी कमज़ोर क्यों न हो, वह अभी भी इस क्षेत्र में प्रमुख शक्ति है। इस संघर्ष में हमास ने अपने कई शीर्ष कमांडरों और हज़ारों लड़ाकों को खो दिया, और कुछ गाजा निवासियों ने इस साल की शुरुआत में समूह के कठोर शासन के खिलाफ दुर्लभ विरोध प्रदर्शन शुरू किए।