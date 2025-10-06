Delhi Weather news : दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ दो दिन होगी बारिश

दिल्लीवासियों को भारी गर्मी से अब राहत मिल गयी है। सोमवार सुबह दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई जगहों में बारिश हुई है । पूर्वी भारत में हो रही भारी बारिश के बीच अब दिल्ली-एनसीआर में भी मौसम दो दिन ऐसा ही बना रहेगा । अगले दो दिन तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। ये स्थिति देखते हुए मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है।

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। वहीं कल भी मौसम ऐसा रहेगा ।IMD ने बताया कि तेज हवा और बारिश के चलते तापमान में गिरावट आएगी। अनुमान है कि अधिकतम तापमान 28-30 डिग्री और न्यूनतम 22-24 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, रविवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 159 रहा, जो मध्यम श्रेणी में आता है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश और तेज हवा के कारण वायु गुणवत्ता में और सुधार होगा । इसके साथ ही मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है विशेषकर तेज हवाओं और बारिश के समय सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए। मौसम विभाग के मुताबिक 9 अक्तूबर को मुख्य रूप से साफ मौसम की संभावना जताई गई है। इन दिनों अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।