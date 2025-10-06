  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Delhi Weather news : दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ दो दिन होगी बारिश

Delhi Weather news : दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ दो दिन होगी बारिश

दिल्लीवासियों को भारी गर्मी से अब राहत मिल गयी है। सोमवार तड़के दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई जगहों में बारिश हुई है । पूर्वी भारत में हो रही भारी बारिश के बीच अब दिल्ली-एनसीआर में भी मौसम दो दिन ऐसा ही बना रहेगा । अगले दो दिन तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। ये स्थिति देखते हुए मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

दिल्लीवासियों को भारी गर्मी से अब राहत मिल गयी है। सोमवार सुबह दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई जगहों में बारिश हुई है । पूर्वी भारत में हो रही भारी बारिश के बीच अब दिल्ली-एनसीआर में भी मौसम दो दिन ऐसा ही बना रहेगा । अगले दो दिन तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। ये स्थिति देखते हुए मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है।

पढ़ें :- Weather Update: दिल्ली में उमस भरी गर्मी तो मुंबई में झमाझम बारिश , IMD ने बताया कब से बदलेगा मौसम का मिजाज

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। वहीं  कल भी मौसम ऐसा  रहेगा ।IMD ने बताया कि तेज हवा और बारिश के चलते तापमान में गिरावट आएगी। अनुमान है कि अधिकतम तापमान 28-30 डिग्री और न्यूनतम 22-24 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, रविवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 159 रहा, जो मध्यम श्रेणी में आता है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश और तेज हवा के कारण वायु गुणवत्ता में और सुधार होगा । इसके साथ ही मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है विशेषकर तेज हवाओं और बारिश के समय सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए। मौसम विभाग के मुताबिक 9 अक्तूबर को मुख्य रूप से साफ मौसम की संभावना जताई गई है। इन दिनों अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO-पश्चिम बंगाल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जलपाईगुड़ी पहुंचे BJP डेलिगेशन पर हमला, सांसद खगेन मुर्मू का सिर फूटा

VIDEO-पश्चिम बंगाल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जलपाईगुड़ी पहुंचे BJP...

CJI पर जूता फेंकने की कोशिश, आरोपी वकील हिरासत में लिया गया , बीआर गवई बोले-ऐसी घटना से हम विचलित नहीं

CJI पर जूता फेंकने की कोशिश, आरोपी वकील हिरासत में लिया गया...

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जारी किया नोटिस, जानें क्या कहा?

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को...

Delhi Weather news : दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ दो दिन होगी बारिश

Delhi Weather news : दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा...

VIDEO-भाभी ज्योति के सपोर्ट में उतरे खेसारी लाल यादव, बोले-इंसान किस हद तक गिरेगा? दया आती है पवन सिंह पर...

VIDEO-भाभी ज्योति के सपोर्ट में उतरे खेसारी लाल यादव, बोले-इंसान किस हद...

UP Hailstorm Alert : यूपी में मौसम का यू-टर्न, 11 जिलों में ओले गिरने व 15 में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

UP Hailstorm Alert : यूपी में मौसम का यू-टर्न, 11 जिलों में...