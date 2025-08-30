जम्मू-कश्मीर में मौसम रौद्र रूप  : रियासी में भूस्खलन से 7 की मौत, बादल फटने रामबन में  से 3 मरे

Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मौसम का रौद्र रूप देखने को मिला है। खबरों के अनुसार,शनिवार तड़के भूस्खलन (landslide) और अचानक आई बाढ़ के रूप में प्रकृति के प्रकोप से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। यह इलाका हाल के दिनों में ऐसी ही त्रासदियों (Tragedies) से उबरा नहीं है। रियासी जिले के माहौर तहसील के बद्दर गांव में भारी बारिश (Heavy rain) के कारण हुए भूस्खलन में एक घर गिर गया, जिसमें एक परिवार के सात लोगों की मौत हो गई। मौके पर राहत और बचाव अभियान (Relief and Rescue Operations) चलाया जा रहा है

जम्मू संभाग के रामबन जिले के एक गांव में शनिवार तड़के बादल फटने (cloud burst) से दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई और कम से कम दो अन्य लापता हो गए। रामबन जिले की राजगढ़ तहसील में बादल फटा है, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता है। अधिकारियों ने बताया कि बचाव दल को प्रभावित क्षेत्र में भेज दिया गया है और लापता का पता लगाने के लिए अभियान जारी है।

अचानक बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और इलाके में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि पीड़ितों के परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं, खोज और बचाव अभियान जारी है।