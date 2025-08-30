  1. हिन्दी समाचार
जम्मू-कश्मीर में मौसम रौद्र रूप  : रियासी में भूस्खलन से 7 की मौत, बादल फटने रामबन में  से 3 मरे

जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मौसम का रौद्र रूप देखने को मिला है। खबरों के अनुसार,शनिवार तड़के भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के रूप में प्रकृति के प्रकोप से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई।

By अनूप कुमार 
