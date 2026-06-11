  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Wedding Muhurat 2026 : अधिकमास समाप्त होते ही बजेगी शहनाई और ढ़ोल , जानें विवाह और मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त

Wedding Muhurat 2026 : अधिकमास समाप्त होते ही बजेगी शहनाई और ढ़ोल , जानें विवाह और मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त

गवान श्रीहरिको समर्पित ज्येष्ठ अधिकमास के समापन के साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरूआत हो जाएगी। अधिकमास समाप्त होने के बाद ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति अनुकूल हो जाएगी।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Wedding Muhurat 2026 :  भगवान श्रीहरिको समर्पित ज्येष्ठ अधिकमास के समापन के साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरूआत हो जाएगी। अधिकमास समाप्त होने के बाद ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति अनुकूल हो जाएगी। पंचांग के अनुसार, अधिकमास की समाप्ति के बाद 19 जून 2026 से शहनाईयां बजना आरंभ हो जाएगी। इसके पहले धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अधिकमास में विवाह जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते, इसलिए बड़ी संख्या में परिवार शुभ मुहूर्तों का इंतजार कर रहे थे

पढ़ें :- Chandra Grahan 2026 :  अगस्त में लगेगा अदभुद खगोलीय घटना दूसरा चंद्र ग्रहण,  इन  राशियों पर दिखेगा प्रभाव

इस दौरान मुख्य रूप से उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा और मूल नक्षत्र में विवाह संस्कार संपन्न कराए जाएंगे। मान्यता है कि इन नक्षत्रों में संपन्न विवाह दांपत्य जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सुख-समृद्धि को बढ़ावा देते हैं।

जून और जुलाई में कुल 17 विवाह मुहूर्त

जून 2026 के विवाह मुहूर्त
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 जून

जुलाई 2026 के विवाह मुहूर्त
1, 2, 6, 7, 8 और 11 जुलाई

पढ़ें :- Surya Gochar June 2026 :  ग्रह मंड़ल के राजा की बदलेगी चाल,इस राशि में करेंगे गोचर, इन राशियों पर पड़ेगा असर

ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना है कि 1 जुलाई से आषाढ़ माह प्रारंभ हो जाएगा।परंपरागत रूप से आषाढ़ में विवाह के मुहूर्त सीमित माने गए है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Chandra Grahan 2026 :  अगस्त में लगेगा अदभुद खगोलीय घटना दूसरा चंद्र ग्रहण,  इन  राशियों पर दिखेगा प्रभाव

Chandra Grahan 2026 :  अगस्त में लगेगा अदभुद खगोलीय घटना दूसरा चंद्र...

Wedding Muhurat 2026 : अधिकमास समाप्त होते ही बजेगी शहनाई और ढ़ोल , जानें विवाह और मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त

Wedding Muhurat 2026 : अधिकमास समाप्त होते ही बजेगी शहनाई और ढ़ोल...

Surya Gochar June 2026 :  ग्रह मंड़ल के राजा की बदलेगी चाल,इस राशि में करेंगे गोचर, इन राशियों पर पड़ेगा असर

Surya Gochar June 2026 :  ग्रह मंड़ल के राजा की बदलेगी चाल,इस...

Somvati Amavasya 2026 : सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं करें पीपल की 108 बार परिक्रमा , इन कार्यों से बचना चाहिए

Somvati Amavasya 2026 : सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं करें पीपल...

Parama Ekadashi 2026 : इस दिन रखा जाएगा परमा एकादशी का व्रत , जानें पूजा और शुभ मुहूर्त

Parama Ekadashi 2026 : इस दिन रखा जाएगा परमा एकादशी का व्रत...

08 जून 2026 का राशिफल : इन चार राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ , पढ़ें अपना राशिफल

08 जून 2026 का राशिफल : इन चार राशि वालों को मिलेगा...