शुभमन गिल आज बल्लेबाजी करेंगे या नहीं? बीसीसीआई ने कप्तान की चोट पर दिया बड़ा अपडेट

Shubman Gill Retires Hurt: कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। लेकिन, मेजबान टीम बढ़त हासिल करने में सफल रही है। इस बीच भारतीय कप्तान शुभमन गिल का अचानक मैदान से बाहर जाना फैंस के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। इससे पहले उन्होंने चौका लगाकर अपना खाता खोला था।

रिपोर्ट्स के अनुसार, दूसरे दिन के खेल के सुबह के सत्र में भारतीय कप्तान शुभमन गिल गर्दन में मोच आने के कारण चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए। ड्रिंक्स ब्रेक के तुरंत बाद साइमन हार्मर ने वाशिंगटन सुंदर को आउट किया था जिसके बाद गिल बल्लेबाजी के लिए उतरे थे। दाएं हाथ के स्पिनर ने चौथे नंबर के बल्लेबाज़ को राउंड द स्टंप्स से गेंदबाजी जारी रखी, जिन्होंने पहली गेंद पर डिफेंस किया और फिर अगली गेंद पर स्लॉग स्वीप लगाया।

हार्मर ने अच्छी गेंद डाली और उस पर अपना पहला चौका भी लगाया, लेकिन शॉट लगाने के तुरंत बाद वे असहज दिखे। जिसके बाद फ़िज़ियो गिल को देखने आए। भारतीय कप्तान ने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़ रखा था और अपना सिर स्वतंत्र रूप से नहीं हिला पा रहे थे। एक त्वरित जांच के बाद, गिल चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए, और उनकी जगह ऋषभ पंत मैदान पर आए।

गिल की चोट पर बीसीसीआई ने एक बयान जारी कहा है कि शुभमन गिल की गर्दन में ऐंठन है और बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है। आज उनके खेलने पर फैसला उनकी प्रगति के आधार पर लिया जाएगा।