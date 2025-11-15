शुभमन गिल आज बल्लेबाजी करेंगे या नहीं? बीसीसीआई ने कप्तान की चोट पर दिया बड़ा अपडेट

Shubman Gill Retires Hurt: कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। लेकिन, मेजबान टीम बढ़त हासिल करने में सफल रही है। इस बीच भारतीय कप्तान शुभमन गिल का अचानक मैदान से बाहर जाना फैंस के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। इससे पहले उन्होंने चौका लगाकर अपना खाता खोला था।
Shubman Gill Retires Hurt: कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। लेकिन, मेजबान टीम बढ़त हासिल करने में सफल रही है। इस बीच भारतीय कप्तान शुभमन गिल का अचानक मैदान से बाहर जाना फैंस के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। इससे पहले उन्होंने चौका लगाकर अपना खाता खोला था।
रिपोर्ट्स के अनुसार, दूसरे दिन के खेल के सुबह के सत्र में भारतीय कप्तान शुभमन गिल गर्दन में मोच आने के कारण चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए। ड्रिंक्स ब्रेक के तुरंत बाद साइमन हार्मर ने वाशिंगटन सुंदर को आउट किया था जिसके बाद गिल बल्लेबाजी के लिए उतरे थे। दाएं हाथ के स्पिनर ने चौथे नंबर के बल्लेबाज़ को राउंड द स्टंप्स से गेंदबाजी जारी रखी, जिन्होंने पहली गेंद पर डिफेंस किया और फिर अगली गेंद पर स्लॉग स्वीप लगाया।
हार्मर ने अच्छी गेंद डाली और उस पर अपना पहला चौका भी लगाया, लेकिन शॉट लगाने के तुरंत बाद वे असहज दिखे। जिसके बाद फ़िज़ियो गिल को देखने आए। भारतीय कप्तान ने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़ रखा था और अपना सिर स्वतंत्र रूप से नहीं हिला पा रहे थे। एक त्वरित जांच के बाद, गिल चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए, और उनकी जगह ऋषभ पंत मैदान पर आए।
🚨 Update 🚨
Shubman Gill has a neck spasm and is being monitored by the BCCI medical team. A decision on his participation today will be taken as per his progress.
पढ़ें :- South Africa All-Out: पहली पारी में बुमराह ने ढाया कहर, साउथ अफ्रीका की टीम 159 पर ढेर
Updates ▶️ https://t.co/okTBo3qxVH #TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/ivd9LVsvZj
— BCCI (@BCCI) November 15, 2025
गिल की चोट पर बीसीसीआई ने एक बयान जारी कहा है कि शुभमन गिल की गर्दन में ऐंठन है और बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है। आज उनके खेलने पर फैसला उनकी प्रगति के आधार पर लिया जाएगा।