  3. ‘आखिर मैं क्या करूं? परिवार को देखूं या फिर पार्टी को…’ तेजस्वी यादव बैठक में हुए भावुक, नहीं बनना चाहते थे नेता प्रतिपक्ष

‘आखिर मैं क्या करूं? परिवार को देखूं या फिर पार्टी को…’ तेजस्वी यादव बैठक में हुए भावुक, नहीं बनना चाहते थे नेता प्रतिपक्ष

Tejashwi Yadav News: बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी हार और लालू प्रसाद यादव के परिवार में अंदरूनी कलह इस समय सुर्खियों में है। एकतरफ चुनाव से पहले जीत का दावा करने वाली आरजेडी हार को पचा नहीं पा रही है तो दूसरी तरफ लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की ओर से बातें कहीं गयीं, उससे तेजस्वी यादव की चौतरफा आलोचना हो रही है। इस बीच सोमवार को आरजेडी विधायक दल की बैठक हुई। जिसमें सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया, लेकिन वह इसको लेकर भावुक हो गए।

एक मीडिया ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार, तेजस्वी यादव विधायक दल की बैठक में भावुक दिखे और उन्होंने कहा कि अगर पार्टी विधायक चाहें तो नेतृत्व छोड़ने को तैयार हैं। विधायक अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को अपना नेता चुन सकते हैं। अगर विधायकों को लगता है कि उनकी जगह स्थान पर किसी और के आने से संगठन मजबूत हो सकता है तो ऐसा कर सकते हैं। आरजेडी के एक विधायक के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि तेजस्वी यादव टिकट बंटवारे और हार को लेकर लगे आरोपों से आहत थे। बैठक के दौरान तेजस्वी यादव ने यह भी कहा, “आखिर मैं क्या करूं। परिवार को देखूं या फिर पार्टी को देखूं।”

माना जा रहा है कि लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव अपनी बहन रोहिणी आचार्य की ओर से लगाए आरोपों के चलतेदबाव की स्थिति में हैं। हालांकि, अब तक रोहिणी ने तेजस्वी को लेकर खुलकर कुछ भी कहा नहीं है। वह उनके संजय यादव और रमीज नेमत खान पर आरोप लगा रही हैं कि तेजस्वी यादव सिर्फ उनकी ही सुनते हैं और कार्यकर्ताओं से दूर हो गए हैं। वहीं, मीसा भारती भी असंतुष्ट बतायी जा रही हैं, लेकिन उन्होंनी अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। बता दें कि बिहार चुनाव में आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट कर रह गयी है।

