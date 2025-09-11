  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. Team India in WCH Tokyo: विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट कब और कितने बजे खेलेंगे मुकाबले; देखें- पूरा शेड्यूल

Team India in WCH Tokyo: विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट कब और कितने बजे खेलेंगे मुकाबले; देखें- पूरा शेड्यूल

Team India in World Athletics Championships 2025 Tokyo: विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो 2025 का आयोजन 13 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक जापान नेशनल स्टेडियम में किया जाएगा। 1983 में हेलसिंकी में आयोजित ट्रैक एंड फील्ड की पहली विश्व चैंपियनशिप के बाद से यह 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। 200 टीमों के 2000 से ज़्यादा एथलीट 49 इवेंट्स में 147 मेडल्स के लिए पूरा दमखम लगाने वाले हैं। चैंपियनशिप के मुकाबलों का शेड्यूल जारी किया जा चुका है। आइये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मुकाबलों के शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं-

By Abhimanyu 
Updated Date

Team India in World Athletics Championships 2025 Tokyo: विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो 2025 का आयोजन 13 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक जापान नेशनल स्टेडियम में किया जाएगा। 1983 में हेलसिंकी में आयोजित ट्रैक एंड फील्ड की पहली विश्व चैंपियनशिप के बाद से यह 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। 200 टीमों के 2000 से ज़्यादा एथलीट 49 इवेंट्स में 147 मेडल्स के लिए पूरा दमखम लगाने वाले हैं। चैंपियनशिप के मुकाबलों का शेड्यूल जारी किया जा चुका है। आइये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मुकाबलों के शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं-

पढ़ें :- Pashupati Kumar Paras jeevan parichay : पार्टी का तख्‍तापलट कर मोदी मंत्रिमंडल का बने हिस्सा, ऐसा रहा पशुपति कुमार का पारस सफर

13 सितंबर

पहला दिन

सुबह 4:30 बजे – महिलाओं की 35 किमी रेसवॉक

सुबह 4:30 बजे – पुरुषों की 35 किमी रेसवॉक

पढ़ें :- सीमा हैदर जैसा मामला फिर आया सामने, निकाह कर आठ माह से बिना वीजा भारत में रह रही थी युवती, पुलिस ने किया गिरफ्तार

शाम 4:20 बजे – महिलाओं की 1500 मीटर हीट

14 सितंबर

दूसरा दिन

दोपहर 3:10 बजे – पुरुषों की ऊँची कूद Q

शाम 5:35 बजे – महिलाओं की 1500 मीटर सेमीफ़ाइनल

पढ़ें :- निक्की हत्याकांड पति सहित चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट में रखा तथ्य जमानत मिलने पर गवाहों को करेंगे प्रभावित

शाम 6:00 बजे – पुरुषों की 10,000 मीटर फ़ाइनल

15 सितंबर

तीसरा दिन

सुबह 5:45 बजे – महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ हीट

शाम 4:10 बजे – पुरुषों की लंबी कूद Q

शाम 4:50 बजे – पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ हीट

पढ़ें :- IND vs PAK H2H in Dubai: भारत-पाकिस्तान ने दुबई में अब तक खेले हैं तीन T20I, जानिए किसका पलड़ा रहा भारी

16 सितंबर

चौथा दिन

शाम 5:05 बजे – पुरुषों की ऊँची कूद का फ़ाइनल

शाम 5:10 बजे – पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ का सेमीफ़ाइनल

शाम 6:35 बजे – महिलाओं की 1500 मीटर फ़ाइनल

शाम 6:50 बजे – पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ का फ़ाइनल

17 सितंबर

पढ़ें :- राहुल गांधी से 69000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने की मुलाकात, बोले-नेपाल में युवाओं ने तख्ता पलट दिया, सरकार नहीं सुनेगी तो यहां भी सड़क पर उतरेंगे

पांचवां दिन

दोपहर 3:35 बजे – पुरुषों की ट्रिपल जंप Q

दोपहर 3:40 बजे – पुरुषों की भाला फेंक Q – ग्रुप ए

शाम 4:45 बजे- पुरुषों की 200 मीटर हीट

शाम 5:15 बजे- पुरुषों की भाला फेंक Q – ग्रुप बी

शाम 5:20 बजे – पुरुषों की लंबी कूद फाइनल

शाम 6:27 बजे – महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ फाइनल

18 सितंबर

पढ़ें :- कानपुर में खेलने की उम्र में नाबालिगों ने किया छह वर्षीय की बच्ची के साथ गैंगरेप

छठा दिन

दोपहर 3:53 बजे – पुरुष भाला फेंक फ़ाइनल

दोपहर 4:00 बजे- महिला भाला फेंक क्यू – ग्रुप ए*

दोपहर 4:25 बजे- महिला 800 मीटर हीट

शाम 5:30 बजे- महिला भाला फेंक क्यू – ग्रुप बी*

शाम 6:12 बजे- पुरुष 200 मीटर सेमीफ़ाइनल

शाम 6:36 बजे- पुरुष 800 मीटर सेमीफ़ाइनल

19 सितंबर

सातवां दिन

पढ़ें :- गोरखपुर में सीएम योगी, बोले -कर्ता के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना सनातन धर्म का है पहला संस्कार

शाम 4:35 बजे- पुरुषों की 5000 मीटर हीट

शाम 5:15 बजे- महिलाओं की 800 मीटर सेमीफ़ाइनल

शाम 6:20 बजे- पुरुषों की ट्रिपल जंप फ़ाइनल

शाम 6:36 बजे- पुरुषों की 200 मीटर फ़ाइनल

20 सितंबर

दिन 8

सुबह 6:20 बजे- पुरुषों की 20 किमी पैदल चाल

शाम 5:35 बजे- महिलाओं की भाला फेंक फ़ाइनल

शाम 6:52 बजे- पुरुषों की 800 मीटर फ़ाइनल

21 सितंबर

पढ़ें :- तेज रफ्तार स्कूल की बस बाइक में टक्कर मार पानी से भरे गड्ढे में पलटी, दो की मौत

दिन 9

शाम 4:05 बजे – महिलाओं की 800 मीटर फ़ाइनल

शाम 4:20 बजे – पुरुषों की 5000 मीटर फ़ाइनल

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Team India in WCH Tokyo: विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट कब और कितने बजे खेलेंगे मुकाबले; देखें- पूरा शेड्यूल

Team India in WCH Tokyo: विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट कब...

IND vs PAK H2H in Dubai: भारत-पाकिस्तान ने दुबई में अब तक खेले हैं तीन T20I, जानिए किसका पलड़ा रहा भारी

IND vs PAK H2H in Dubai: भारत-पाकिस्तान ने दुबई में अब तक...

'मैच इसी रविवार को है, अब किया भी क्या जा सकता है?' भारत-पाक मुकाबला रद्द करने मांग पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

'मैच इसी रविवार को है, अब किया भी क्या जा सकता है?'...

भारत-पाक मैच के खिलाफ देश में होगा बड़ा विरोध प्रदर्शन, शिवसेना ने 'सिंदूर रक्षा अभियान' का किया ऐलान

भारत-पाक मैच के खिलाफ देश में होगा बड़ा विरोध प्रदर्शन, शिवसेना ने...

IND vs UAE: आज होगा भारत और यूएई के बीच मुकाबला, जानिए कब और कहां खेला जाएगा ये मैच?

IND vs UAE: आज होगा भारत और यूएई के बीच मुकाबला, जानिए...

Asia Cup 2025 Prize Money: एशिया कप के विनर, रनरअप और प्लेयर ऑफ द सीरीज को मिलेगा कितना पैसा? प्राइज मनी की डिटेल्स आयी सामने

Asia Cup 2025 Prize Money: एशिया कप के विनर, रनरअप और प्लेयर...