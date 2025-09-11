Team India in WCH Tokyo: विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट कब और कितने बजे खेलेंगे मुकाबले; देखें- पूरा शेड्यूल

Team India in World Athletics Championships 2025 Tokyo: विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो 2025 का आयोजन 13 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक जापान नेशनल स्टेडियम में किया जाएगा। 1983 में हेलसिंकी में आयोजित ट्रैक एंड फील्ड की पहली विश्व चैंपियनशिप के बाद से यह 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। 200 टीमों के 2000 से ज़्यादा एथलीट 49 इवेंट्स में 147 मेडल्स के लिए पूरा दमखम लगाने वाले हैं। चैंपियनशिप के मुकाबलों का शेड्यूल जारी किया जा चुका है। आइये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मुकाबलों के शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं-
Team India in World Athletics Championships 2025 Tokyo: विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो 2025 का आयोजन 13 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक जापान नेशनल स्टेडियम में किया जाएगा। 1983 में हेलसिंकी में आयोजित ट्रैक एंड फील्ड की पहली विश्व चैंपियनशिप के बाद से यह 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। 200 टीमों के 2000 से ज़्यादा एथलीट 49 इवेंट्स में 147 मेडल्स के लिए पूरा दमखम लगाने वाले हैं। चैंपियनशिप के मुकाबलों का शेड्यूल जारी किया जा चुका है। आइये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मुकाबलों के शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं-
13 सितंबर
पहला दिन
सुबह 4:30 बजे – महिलाओं की 35 किमी रेसवॉक
सुबह 4:30 बजे – पुरुषों की 35 किमी रेसवॉक
शाम 4:20 बजे – महिलाओं की 1500 मीटर हीट
14 सितंबर
दूसरा दिन
दोपहर 3:10 बजे – पुरुषों की ऊँची कूद Q
शाम 5:35 बजे – महिलाओं की 1500 मीटर सेमीफ़ाइनल
शाम 6:00 बजे – पुरुषों की 10,000 मीटर फ़ाइनल
15 सितंबर
तीसरा दिन
सुबह 5:45 बजे – महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ हीट
शाम 4:10 बजे – पुरुषों की लंबी कूद Q
शाम 4:50 बजे – पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ हीट
16 सितंबर
चौथा दिन
शाम 5:05 बजे – पुरुषों की ऊँची कूद का फ़ाइनल
शाम 5:10 बजे – पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ का सेमीफ़ाइनल
शाम 6:35 बजे – महिलाओं की 1500 मीटर फ़ाइनल
शाम 6:50 बजे – पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ का फ़ाइनल
17 सितंबर
पांचवां दिन
दोपहर 3:35 बजे – पुरुषों की ट्रिपल जंप Q
दोपहर 3:40 बजे – पुरुषों की भाला फेंक Q – ग्रुप ए
शाम 4:45 बजे- पुरुषों की 200 मीटर हीट
शाम 5:15 बजे- पुरुषों की भाला फेंक Q – ग्रुप बी
शाम 5:20 बजे – पुरुषों की लंबी कूद फाइनल
शाम 6:27 बजे – महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ फाइनल
18 सितंबर
छठा दिन
दोपहर 3:53 बजे – पुरुष भाला फेंक फ़ाइनल
दोपहर 4:00 बजे- महिला भाला फेंक क्यू – ग्रुप ए*
दोपहर 4:25 बजे- महिला 800 मीटर हीट
शाम 5:30 बजे- महिला भाला फेंक क्यू – ग्रुप बी*
शाम 6:12 बजे- पुरुष 200 मीटर सेमीफ़ाइनल
शाम 6:36 बजे- पुरुष 800 मीटर सेमीफ़ाइनल
19 सितंबर
सातवां दिन
शाम 4:35 बजे- पुरुषों की 5000 मीटर हीट
शाम 5:15 बजे- महिलाओं की 800 मीटर सेमीफ़ाइनल
शाम 6:20 बजे- पुरुषों की ट्रिपल जंप फ़ाइनल
शाम 6:36 बजे- पुरुषों की 200 मीटर फ़ाइनल
20 सितंबर
दिन 8
सुबह 6:20 बजे- पुरुषों की 20 किमी पैदल चाल
शाम 5:35 बजे- महिलाओं की भाला फेंक फ़ाइनल
शाम 6:52 बजे- पुरुषों की 800 मीटर फ़ाइनल
21 सितंबर
दिन 9
शाम 4:05 बजे – महिलाओं की 800 मीटर फ़ाइनल
शाम 4:20 बजे – पुरुषों की 5000 मीटर फ़ाइनल