  जाह्नवी कपूर जब एक्ट्रेस बनने के लिए मां से जताई थी इच्छा, श्रीदेवी बोली थीं- 'मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए…

जाह्नवी कपूर जब एक्ट्रेस बनने के लिए मां से जताई थी इच्छा, श्रीदेवी बोली थीं- ‘मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए…

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। एक्ट्रेस इस फिल्म में ग्लैम अवतार में नजर आ रही हैं। अब इस बीच एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने अपन मां से एक्ट्रेस बनने की इच्छा जताई थी तो उन्होंने क्या कहा था?

श्रीदेवी से तुलना होने पर जाह्नवी कपूर ने क्या कहा?

एक चैनल के इंटरव्यू में जाह्नवी कपूर, वरुण धवन और डायरेक्टर शशांक खेतान ने ‘सनी संस्कारी…’ के बारे में बात की।  इस दौरान एक्ट्रेस अपने करियर के बारे में बात की । जब उनसे मां श्रीदेवी से उनकी तुलना के बारे में पूछा गया, तो वरुण ने पहले जवाब दिया. वरुण ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि उनकी तुलना उनकी मां से की जाती है.” जान्हवी चौंक गईं और बोलीं, “हां हां वरुण, आप क्या कह रहे हैं?” वरुण ने आगे कहा, “मुझे लगता है कि उनकी तुलना उनके कंटेम्परीज से ज्यादा की जाती है। यही रियल तुलना है जो फिल्म बनाने वाले लोग कर रहे हैं.”

जाह्नवी ने श्रीदेवी से एक्ट्रेस बनने की जताई थी इच्छा

बता दें कि जब जाह्नवी से पूछा गया कि श्रीदेवी से तुलना किए जाने पर उन्हें कैसा लगता है, तो उन्होंने जवाब दिया. “जब मैंने मां से कहा कि मैं एक अभिनेत्री बनना चाहती हूं, तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी तुलना मेरी पहली या दूसरी फिल्म से नहीं की जाएगी।  तुम्हारी तुलना मेरी 300वीं फिल्म से की जाएगी, जो मैं अपने सबसे बुरे दुश्मन के लिए भी नहीं चाहूंगी. धीरे-धीरे मुझे इसकी अहमियत समझ आने लगी.”

जाह्नवी ने आगे कहा, “तो, मैं यही कर रही हूं, हालांकि, मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी उस तरह का आउटपुट पाना मुमकिन है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे सामने ऐसी विरासत होने से मैं ज़्यादा ज़िम्मेदार बनती हूं और खुद को एक्टिव रखती हूं, और अगर यही मुझे एक बेहतर एक्टर बनाता है, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है.”

 

 

