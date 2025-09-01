कब रिलीज होगी कल्कि पार्ट- 2, डायरेक्टर नाग अश्विन ने तोड़ी चुप्पी

नई दिल्ली। कल्कि पार्ट वन रिलीज होने के बाद भारत भर सिनेमा घरों में घूम मचा दी थी। इस फिल्म सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सहित साउथ के सुपर स्टार प्रभास और दीपिका पादुकोण की दमदार एक्टिंग देखने का मिला था। तब से फैन इस​ फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसर्बी से इंतजार कर रहे है। अब पार्ट—2 के रिलीज डेट को लेकर डायरेक्टर नाग अश्विन ने बड़ा खुलासा किया है।

​कल्कि 2898 एडी पार्ट वन 27 जून 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक रिलीज हुई। रिलीज होने के बाद ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन किया और दुनियाभर में दर्शकों का दिल जीत लिया। साइंस-फिक्शन और पौराणिक कथाओं पर बनी इस फिल्म के अंत में मेकर्स ने एक बड़ा सस्पेंस छोड़ा था, जिसने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी थी। तभी से फैंस लगातार इसके दूसरे पार्ट यानी कल्कि 2898 एडी पार्ट 2 का इंतजार कर रहे है। कुछ दिनों पहले ही फिल्म के डायरेक्टर नाग अश्विन ने एक पॉडकास्ट में बातचीत करते समय फिल्म को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होने कहा कि इस फिल्म की स्केल बहुत बड़ा है और इसकी कास्ट भी बेहद दमदार है, ऐसे में सभी को एक साथ लाना आसान नहीं है। कुछ एक्शन सीन्स और प्री-विजुअलाइज्ड सीक्वेंस पहले पार्ट से भी ज्यादा बड़े होंगे और फिल्म को बनाने में वक्त लगेगा। फिलहाल मेरे पास कोई निश्चित तारीख नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले दो से तीन साल लग सकते हैं।

दूसरे पार्ट में प्रभास का स्क्रीन टाइम होगा अधिक

कल्कि पहले पार्ट में सुपर स्टार प्रभास का स्क्रीन टाइम बहुत कम था। इस पर डायरेक्टर नाग अश्वीन ने कहा कि पहला पार्ट असल में कहानी की नींव रखने और फिल्म की दुनिया को बनाने पर था। इसलिए प्रभास को ज्यादा स्क्रीन पर नहीं दिखाया गया। लेकिन पार्ट 2 की असली कहानी कर्ण और अश्वत्थामा पर होगी और इस बार प्रभास को स्क्रीन पर ज्यादा अहमियत दी जाएगी।