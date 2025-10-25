कहां हैं 12000 स्पेशल ट्रेनें? राहुल गांधी ने पूछा- क्यों बिहार के लोग हर साल ऐसे अपमानजनक हालात में घर लौटने को मजबूर हैं?

Chhath Puja 2025: छठ पूजा पर देश के अलग-अलग राज्यों में बिहार जाने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड्स यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस बीच विपक्ष ने केंद्र सरकार की ओर छठ पूजा पर 12,000 चलाने को सफ़ेद झूठ बताया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए सरकार से पूछा कि कहां हैं 12000 स्पेशल ट्रेनें?
Chhath Puja 12000 Special Trains: छठ पूजा पर देश के अलग-अलग राज्यों में बिहार जाने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड्स यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस बीच विपक्ष ने केंद्र सरकार की ओर छठ पूजा पर 12,000 चलाने को सफ़ेद झूठ बताया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए सरकार से पूछा कि कहां हैं 12000 स्पेशल ट्रेनें?
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “त्योहारों का महीना है – दिवाली, भाईदूज, छठ। बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ़ आस्था नहीं, घर लौटने की लालसा है – मिट्टी की खुशबू, परिवार का स्नेह, गांव का अपनापन। लेकिन यह लालसा अब एक संघर्ष बन चुकी है। बिहार जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी हैं, टिकट मिलना असंभव है, और सफ़र अमानवीय हो गया है। कई ट्रेनों में क्षमता से 200% तक यात्री सवार हैं – लोग दरवाज़ों और छतों तक लटके हैं। फेल डबल इंजन सरकार के दावे खोखले हैं।”
राहुल ने सवाल करते हुए लिखा, “कहां हैं 12,000 स्पेशल ट्रेनें? क्यों हालात हर साल और बदतर ही होते जाते हैं। क्यों बिहार के लोग हर साल ऐसे अपमानजनक हालात में घर लौटने को मजबूर हैं? अगर राज्य में रोज़गार और सम्मानजनक जीवन मिलता, तो उन्हें हज़ारों किलोमीटर दूर भटकना नहीं पड़ता। ये सिर्फ़ मजबूर यात्री नहीं, NDA की धोखेबाज़ नीतियों और नियत का जीता-जागता सबूत हैं। यात्रा सुरक्षित और सम्मानजनक हो यह अधिकार है, कोई एहसान नहीं।”
त्योहारों का महीना है – दिवाली, भाईदूज, छठ।
बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ़ आस्था नहीं, घर लौटने की लालसा है – मिट्टी की खुशबू, परिवार का स्नेह, गांव का अपनापन।
लेकिन यह लालसा अब एक संघर्ष बन चुकी है। बिहार जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी हैं, टिकट मिलना असंभव है, और सफ़र… pic.twitter.com/hjrYJJFJ0F
पढ़ें :- PM मोदी ने छठ महापर्व की देशवासियों को दी शुभकामनाएं, नहाय खाए पर शेयर किया शारदा सिन्हा का गीत
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 25, 2025
इससे पहले बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने चार दिवसीय छठ पर्व के पहले दिन एक्स पोस्ट में लिखा, ‘झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने शेखी बघारते हुए कहा था कि देश की कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 रेलगाड़ियां छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जायेंगी। यह भी सफेद झूठ निकला। 20 सालों की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा सकते।’
उन्होंने आगे लिखा, ‘मेरे बिहारवासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है। कितना शर्मनाक है? डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रतिवर्ष बिहार के 4 करोड़ से अधिक लोग काम के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते है। UPA सरकार के बाद से NDA सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया। ये लोग बिहार विरोधी है।’
झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने शेखी बघारते हुए कहा था कि देश की कुल 𝟏𝟑,𝟏𝟗𝟖 ट्रेनों में से 𝟏𝟐,𝟎𝟎𝟎 रेलगाड़ियां छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जायेंगी। यह भी सफेद झूठ निकला।
पढ़ें :- Chhath Puja 2025: आज से छठ महापर्व का शुभारंभ, अनुराधा नक्षत्र-शोभन योग में नहाय-खाय
𝟐𝟎 सालों की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के…
— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) October 25, 2025