कहां हैं 12000 स्पेशल ट्रेनें? राहुल गांधी ने पूछा- क्यों बिहार के लोग हर साल ऐसे अपमानजनक हालात में घर लौटने को मजबूर हैं?

Chhath Puja 2025: छठ पूजा पर देश के अलग-अलग राज्यों में बिहार जाने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड्स यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस बीच विपक्ष ने केंद्र सरकार की ओर छठ पूजा पर 12,000 चलाने को सफ़ेद झूठ बताया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए सरकार से पूछा कि कहां हैं 12000 स्पेशल ट्रेनें?

Chhath Puja 12000 Special Trains: छठ पूजा पर देश के अलग-अलग राज्यों में बिहार जाने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड्स यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस बीच विपक्ष ने केंद्र सरकार की ओर छठ पूजा पर 12,000 चलाने को सफ़ेद झूठ बताया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए सरकार से पूछा कि कहां हैं 12000 स्पेशल ट्रेनें?

पढ़ें :- '12000 रेलगाड़ियां छठ पर्व पर बिहार के लिए चलाई जायेंगी, यह भी सफेद झूठ निकला...' लालू ने सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “त्योहारों का महीना है – दिवाली, भाईदूज, छठ। बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ़ आस्था नहीं, घर लौटने की लालसा है – मिट्टी की खुशबू, परिवार का स्नेह, गांव का अपनापन। लेकिन यह लालसा अब एक संघर्ष बन चुकी है। बिहार जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी हैं, टिकट मिलना असंभव है, और सफ़र अमानवीय हो गया है। कई ट्रेनों में क्षमता से 200% तक यात्री सवार हैं – लोग दरवाज़ों और छतों तक लटके हैं। फेल डबल इंजन सरकार के दावे खोखले हैं।”

राहुल ने सवाल करते हुए लिखा, “कहां हैं 12,000 स्पेशल ट्रेनें? क्यों हालात हर साल और बदतर ही होते जाते हैं। क्यों बिहार के लोग हर साल ऐसे अपमानजनक हालात में घर लौटने को मजबूर हैं? अगर राज्य में रोज़गार और सम्मानजनक जीवन मिलता, तो उन्हें हज़ारों किलोमीटर दूर भटकना नहीं पड़ता। ये सिर्फ़ मजबूर यात्री नहीं, NDA की धोखेबाज़ नीतियों और नियत का जीता-जागता सबूत हैं। यात्रा सुरक्षित और सम्मानजनक हो यह अधिकार है, कोई एहसान नहीं।”

इससे पहले बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने चार दिवसीय छठ पर्व के पहले दिन एक्स पोस्ट में लिखा, ‘झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने शेखी बघारते हुए कहा था कि देश की कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 रेलगाड़ियां छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जायेंगी। यह भी सफेद झूठ निकला। 20 सालों की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा सकते।’

उन्होंने आगे लिखा, ‘मेरे बिहारवासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है। कितना शर्मनाक है? डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रतिवर्ष बिहार के 4 करोड़ से अधिक लोग काम के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते है। UPA सरकार के बाद से NDA सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया। ये लोग बिहार विरोधी है।’

