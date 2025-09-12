Nepal voilence: कौन हैं ‘नेपोकिड्स’ जिनकी वजह से नेपाल हुआ तबाह , जीते हैं Luxurious life

नेपाल में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। युवाओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा जिसके बाद वहाँ के पीएम केपी शर्मा ओली को स्तीफ़ा देना पड़ा। वहीं सोशल मीडिया पर #nepokids ट्रेंड कर रहा था जिसके बाद जेन ज़ी ने आरोप लगाया की राजनेताओं के बच्चे आम आदमी के पैसों से ऐश आराम की ज़िंदगी जीते हैं । वो जो चाहे हैं उन्हे आसानी से मिल जाता है।

यूथ ने बताया कि किसी को ‘मिस नेपाल’ का खिताब मिला हुआ है तो किसी ने ‘चैंबर ऑफ कॉमर्स’ का चुनाव जीता हुआ है। जेन-जी के अनुसार ये सब सभी “पावरफुल पेरेंट्स” की औलादें हैं, जिन्हें देश की जनता की गाढ़ी कमाई से पाला-पोसा जाता है और फिर ये जनता के ही अधिकारों पर डाका डालते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से नेपो किड्स है जिन्हे लेकर ये जंग छिड़ा हुआ है।

सौगत थापा

सौगत थापा नेपाल के वो शहजादे हैं जिन्होंने अपने पिता के नाम पर चैंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव जीता। ये पूर्व कानून मंत्री बिंदु कुमार थापा के बेटे हैं। युवाओं का मानना है कि इन्हे अपने पिता का पूरा फायदा मिला है। इसकी लाइफस्टाइल किसी बड़े बिज़नेसमैन के बेटे से कम नहीं थी। ये विदेश में रहते थे, महंगी गाड़ियों में घूमते थे। वहीं चैंबर ऑफ कॉमर्स को लेकर सौगत थापा के पास योग्यता नहीं है।

श्रृंखला खतिवाड़ा

सौगत के बाद श्रृंखला खतिवडा का नाम भी है। श्रृंखला खतिवडा ने वैसे तो ‘मिस नेपाल वर्ल्ड’ का खिताब हासिल किया हुआ है। वहीं युवाओं का मानना हैं कि उन्हें यह खिताब अपने पिता की पहुंच की वजह से मिला है. श्रृंखला पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बिरोध खतिवडा की बेटी हैं. इनकी उम्र 29 साल है. ये भी लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं और छुट्टियां विदेशों में मनाती हैं। इस प्रोटेस्ट के बाद के बाद इनके इंस्टाग्राम पर एक लाख फॉलोअर्स घट गए हैं।

बीना मगर

मिस नेपाल के बाद जेन-जी की नेपो किड्स की लिस्ट में बीना मगर भी हैं. बीना मगर पर भ्रष्टाचार तक के आरोप हैं. #NepoKid के साथ इनके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया गया है. बीना पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ की बहू हैं. ये नेपाल की जल मंत्री थीं और इस दौरान इन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे. आरोप है कि बीना देश के पैसों से खूब आराम और ऐश करती हैं।