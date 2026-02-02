कौन थीं ISI हेडक्वार्टर को उड़ाने वाली आसिफा मेंगल और नाको मीरान? BLA ने जारी की सुसाइड बॉम्बर्स डिटेल्स

  1. हिन्दी समाचार
Balochistan Bloody Conflict : बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपने ऑफिशियल चैनल हकल पर ग्वादर में पाकिस्तानी सेना पर हमले और नुश्की में ऑपरेशन हेरोफ में हिस्सा लेने महिला सुसाइड बॉम्बर्स डिटेल्स शेयर की है। जिनकी पहचान सीनियर मेंबर नाको मीरान और 23 साल की आसिफा मेंगल के रूप में हुई है, आसिफा बलूचिस्तान के नुश्की की रहने वाले मुहम्मद इस्माइल मेंगल की बेटी है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Balochistan Bloody Conflict : बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपने ऑफिशियल चैनल हकल पर ग्वादर में पाकिस्तानी सेना पर हमले और नुश्की में ऑपरेशन हेरोफ में हिस्सा लेने महिला सुसाइड बॉम्बर्स डिटेल्स शेयर की है। जिनकी पहचान सीनियर मेंबर नाको मीरान और 23 साल की आसिफा मेंगल के रूप में हुई है, आसिफा बलूचिस्तान के नुश्की की रहने वाले मुहम्मद इस्माइल मेंगल की बेटी है।

पढ़ें :- VIDEO: बलूचिस्तान के 10 शहरों पर बलूच आर्मी का कब्जा, हमले के बाद पोस्ट छोड़कर भागे पाकिस्तानी सुरक्षा बल

द बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार, संगठन बताया कि आसिफा मेंगल 2 अक्टूबर, 2023 को बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड में शामिल हुईं और जनवरी 2024 में उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला किया।उन्होंने कहा कि कम उम्र में ही आसिफा मेंगल एक ऐसे रास्ते का हिस्सा बन गईं जो हालात से नहीं बल्कि विश्वास और सोच से तय हुआ था। 31 जनवरी, 2026 को उन्होंने नुश्की में ISI हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर VBIED हमला किया।

इससे पहले, BLA ने ग्वादर और पसनी में हुए हमलों में शामिल ‘फिदायीन’ हवा बलूच और सीनियर मेंबर नाको मीरान की तस्वीरें और डिटेल्स जारी की थीं। मीरान के पिता भी बलूच आर्म्ड मूवमेंट से जुड़े थे और पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए मारे गए थे।

बता दें कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हेरोफ के तहत क्वेटा और नुश्की समेत दर्जनों शहरों पर सिस्टमैटिक और कोऑर्डिनेटेड हमले किए हैं, जबकि नुश्की और ग्वादर में BLA मेंबर्स और पाकिस्तानी फोर्स के बीच अभी भी झड़पें जारी हैं। सूत्रों के मुताबिक, BLA मेंबर्स अभी भी शहर पर कंट्रोल किए हुए हैं, जबकि वे पाकिस्तानी फोर्स के कैंप पर हमला कर रहे हैं।

BLA के मुताबिक, 40 घंटे बीत जाने के बावजूद झड़पें जारी हैं, जबकि संगठन ने अब तक अपनी दो महिला और एक सीनियर फिदायीन की डिटेल्स जारी की हैं, जिनमें महिला फिदायीन हवा बलूच उर्फ ​​दारुषम और फजल बलूच उर्फ ​​नाको मीरान शामिल हैं।

