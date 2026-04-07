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संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर व्यक्त ​की गहरी चिंता

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें सत्र में बलूच कार्यकर्ता सबीहा बलूच ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और उस बिगड़ते पैटर्न की ओर ध्यान दिलाया जिसे उन्होंने इस क्षेत्र में राज्य-समर्थित दुर्व्यवहारों का बढ़ता सिलसिला बताया।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें सत्र में बलूच कार्यकर्ता सबीहा बलूच ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और उस बिगड़ते पैटर्न की ओर ध्यान दिलाया जिसे उन्होंने इस क्षेत्र में राज्य-समर्थित दुर्व्यवहारों का बढ़ता सिलसिला बताया। बलूच यकजेहती समिति की ओर से बोलते हुए उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह प्रांत बड़े विदेशी-समर्थित विकास परियोजनाओं का केंद्र होने के बावजूद अपने लोगों के खिलाफ गंभीर उल्लंघनों का गवाह बना हुआ है।द बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार बलूच ने ज़बरन गायब किए जाने के चल रहे मुद्दे को उजागर किया और आरोप लगाया कि बलूच लोगों को अक्सर अस्पष्ट परिस्थितियों में उठा लिया जाता है, जिससे उनके परिवारों को उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती। उन्होंने आगे न्यायेतर हत्याओं और क्षत-विक्षत शवों की बरामदगी की रिपोर्टों की ओर भी इशारा किया और सुझाव दिया कि ऐसी घटनाएं अलग-थलग मामले होने के बजाय एक व्यापक, व्यवस्थित प्रवृत्ति को दर्शाती हैं।

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नागरिक स्वतंत्रताओं पर लगे प्रतिबंधों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि पेशेवर और नागरिक समाज के सदस्य जिनमें पत्रकार, छात्र, वकील और मानवाधिकार रक्षक शामिल हैं। अक्सर कड़े आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत डराने-धमकाने, गिरफ्तारी और अभियोजन का शिकार होते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इन उपायों का उपयोग असहमति की आवाज़ को दबाने और शांतिपूर्ण वकालत को रोकने के लिए किया जा रहा है। बलूच ने यह भी उल्लेख किया कि BYC के कई नेताओं में महरंग बलूच भी शामिल हैं, जो लंबे समय से हिरासत में हैं। एक ऐसी स्थिति जिसे उन्होंने अत्यंत चिंताजनक बताया। अपनी समापन टिप्पणी में, बलूच ने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच शुरू करने का आह्वान किया। बलूचिस्तान क्षेत्र ज़बरन गायब किए जाने की एक चिंताजनक प्रवृत्ति से ग्रस्त है, जहां कुछ पीड़ितों को अंततः रिहा कर दिया जाता है, जबकि अन्य को लंबे समय तक हिरासत में रहना पड़ता है या वे लक्षित हत्याओं का शिकार बन जाते हैं। मौलिक अधिकारों के इन उल्लंघनों ने स्थानीय आबादी के बीच असुरक्षा और अविश्वास को बढ़ा दिया है। मनमानी गिरफ्तारियों का लगातार बना खतरा और जवाबदेही की कमी बलूचिस्तान को अस्थिर करती जा रही है, जिससे शांति, न्याय और राज्य संस्थानों में जनता का विश्वास बहाल करने के प्रयासों को नुकसान पहुंच रहा है।

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