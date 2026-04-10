बलूचिस्तान के कई नागरिकों पाकिस्तानी सेना ने क्या गिरफ्तार, अपना घर खाली न करने पर परिणाम भुगतने की दी चेतावनी

नई दिल्ली। बलूचिस्तान और कराची में कथित तौर पर ज़बरदस्ती गायब किए जाने की एक नई कड़ी ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों के मामलों को लेकर चिंताएं और बढ़ा दी हैं। परिवारों और स्थानीय सूत्रों का दावा है कि कई लोगों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया है और उनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। यह घटनाएं इस क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे एक परेशान करने वाले सिलसिले के जारी रहने का संकेत देती हैं। पांच अप्रैल को पंजगुर ज़िले के पारूम इलाके में दो किशोर छात्रों को कथित तौर पर हिरासत में लिया गया। गायब हुए लोगों में 17 साल का एक लड़का और 18 साल का मरवान पुत्र हमज़ा का बेटा शामिल है। ये दोनों ही शप्तान के रहने वाले हैं।

स्थानीय लोगों के बयानों से पता चलता है कि फ्रंटियर कोर के जवानों ने शाम करीब पांच बजे इन छात्रों को पकड़ा और उन्हें किसी अज्ञात जगह पर ले गए। तब से, उनके परिवारों का दावा है कि उन्हें उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। एक अलग घटनाक्रम में सुराब ज़िले में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई कई छापेमारी के दौरान कथित तौर पर 25 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान अभी साफ़ नहीं है, लेकिन इन अभियानों के बाद स्थानीय लोगों में डर और अनिश्चितता का माहौल है। कुछ स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों ने FC कैंप के पास रहने वाले लोगों को अपने घर खाली करने का निर्देश दिया और ऐसा न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।

इस बीच कराची के ल्यारी इलाके में, सुल्तान सईद नाम के एक युवक को कथित तौर पर गुल मोहम्मद लेन से हिरासत में ले लिया गया। उसके परिवार का दावा है कि सुरक्षाकर्मियों ने उसे हिरासत में लिया और किसी अज्ञात जगह पर भेज दिया। उन्होंने यह भी बताया कि सईद पहले जनवरी 2021 में भी गायब हो गया था और लगभग दो साल तक उसका कोई सुराग नहीं मिला था, जिसके बाद वह अचानक सामने आया था। इन दावों पर अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये घटनाएं बलूचिस्तान से सामने आ रहे इसी तरह के आरोपों की बढ़ती सूची में और जुड़ गई हैं, जहां ज़बरदस्ती गायब किए जाने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। मानवाधिकार संगठनों ने लगातार ऐसे मामलों पर चिंता जताई है और पाकिस्तानी अधिकारियों से पारदर्शिता सुनिश्चित करने, कानूनी प्रक्रिया का पालन करने और प्रभावित परिवारों की चिंताओं को दूर करने की अपील की है।