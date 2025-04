Vomiting will not happen in a car or bus: सफर के दौरान कार या बस में क्यों होने लगती उल्टियां, ट्रिप का मजा न हो खराब इसलिए फॉलो करें ये टिप्स

Vomiting will not happen in a car or bus: कई लोगो को कार में या बस में बैठने से जी मितलाना या उल्टी आने लगती है। ऐसेमें घूमने का मजा खराब हो जाता है। गाड़ी या बस में उल्टी आने का कारण मोशन सिकनेस हो सकता है। मोशन सिकनेलस की प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे कान, पैर और शरीर के बाकी अंग अलग अलग मैसेज देने लगते है। तब हमारा दिमाग सही मैसेज के हिसाब से काम नहीं कर पाता है।

कुछ लोगो को अधिक देर तक वीडियो गेम खेलने से भी मोशन सिकनेस हो सकती है। ऐसे में आपको चक्कर आने लगते है और जी मितलाने लगता है। अगर आप गाड़ी या बस से ट्रैवल करते है तो आप खिड़की के बाहर पेड़ पौधों को मूव होते देखते है और आफके दिमाग को लगता है कि आप भी चल रहे है, हालंकि उस समय आपका शरीर तो एक ही जगह पर ही होता है।

इसलिए आपका दिमाग कन्फ्यूज होता है। कार में मोशन सिकनेस से बचने के लिए आप अपनीकार की सीट को पीछे की तरफ झुका लें और अपनी मुट्ठी को बंद कर लें। साथ ही गाड़ी को रोककर कुछ देर तक जाती हवा लें। इसके अलावा अगर आपको बहुत अधिक मोशन सिकनेस होती है तो सफर से पहले दी चिकित्सीय परामर्श से दवा लेकर चलें।

इससे आपको गाड़ी में उल्टी नहीं होगी। अदरक खाने से भी गाड़ी या बस में उल्टी की समस्या कम होती है। इसके लिए आप अदरक की कैंडी और अदरक की चाय पी सकते है।

इसके अलावा जी मितलाना रोकने के लिए पुदीने के पत्ते खाए जा सकते हैं। पुदीने के पत्ते खाने पर उल्टी आने जैसा महसूस नहीं होता है। सुबह के समय कई बार जी मितलाने लगता है। इस स्थित में नींबू पानी पिया जा सकता है। नींबू पानी पीने पर जी मितलाना रुक जाता है।