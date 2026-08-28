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Vitamin C को क्यों कहा जाता है शरीर की ढाल? जानिए इसके कमी के नुकसान और फायदे

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन और मिनरल्स बेहद जरूरी होते हैं। इन्हीं में से एक है Vitamin C, जिसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और कोशिकाओं की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाला पोषक तत्व माना जाता है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन और मिनरल्स बेहद जरूरी होते हैं। इन्हीं में से एक है Vitamin C, जिसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और कोशिकाओं की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाला पोषक तत्व माना जाता है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों इसे रसायन और एंटीऑक्सिडेंट मानते हैं।

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Vitamin C की सामान्य आवश्यकता (Normal Range)

पुरुष: 90 mg/दिन

महिला: 75 mg/दिन

गर्भवती/स्तनपान: 85-120 mg/दिन

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ध्यान रहे-अधिकतर जरूरत भोजन से पूरी की जानी चाहिए।

इम्युनिटी को करता है सपोर्ट

Vitamin C प्रतिरक्षा तंत्र के सामान्य कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता को सपोर्ट करता है। हालांकि, यह किसी बीमारी का इलाज नहीं है और न ही केवल Vitamin C लेने से हर तरह के संक्रमण से बचाव की गारंटी मिलती है।

त्वचा और घाव भरने में मददगार

Vitamin C शरीर में कोलेजन बनाने के लिए जरूरी है। कोलेजन त्वचा, हड्डियों, रक्त वाहिकाओं और शरीर के दूसरे ऊतकों के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन है। इसलिए पर्याप्त Vitamin C घाव भरने की सामान्य प्रक्रिया में भी मदद करता है।

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आयरन के अवशोषण में मदद

Vitamin C का एक और महत्वपूर्ण काम भोजन से मिलने वाले प्लांट-बेस्ड आयरन के अवशोषण को बेहतर बनाना है। इसी वजह से दाल, चना या हरी सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों के साथ Vitamin C से भरपूर चीजें लेना उपयोगी हो सकता है।

किन खाद्य पदार्थों में मिलता है Vitamin C?

Vitamin C मुख्य रूप से फलों और सब्जियों में पाया जाता है। आंवला, अमरूद, संतरा, नींबू, मौसमी, कीवी, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च और टमाटर इसके अच्छे स्रोत हैं। ताजे फल और सब्जियां सामान्य तौर पर Vitamin C पाने का बेहतर तरीका हैं।

Vitamin C के Top 10 प्राकृतिक स्रोत (प्रति 100 ग्राम) (औसत मान, पकाने से मात्रा घट सकती है)

आंवला – 250–600 mg (सबसे श्रेष्ठ)

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अमरूद – 200 mg

लाल शिमला मिर्च – 120–140 mg

कीवी – 90 mg

संतरा – 50 mg

नींबू – 40 mg

पपीता – 60 mg

स्ट्रॉबेरी – 60 mg

ब्रोकली – 85 mg

टमाटर – 20 mg

कमी होने पर क्या हो सकता है?

शरीर में लंबे समय तक Vitamin C की गंभीर कमी होने पर स्कर्वी जैसी समस्या हो सकती है। इसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना, घाव देर से भरना, कमजोरी और आसानी से चोट लगना शामिल हो सकते हैं।

क्या ज्यादा Vitamin C लेना फायदेमंद है?

जरूरत से ज्यादा Vitamin C लेना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। बहुत अधिक मात्रा में सप्लीमेंट लेने से पेट खराब, दस्त या पेट में ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सामान्य जरूरत पूरी करने के लिए पहले संतुलित आहार पर ध्यान देना बेहतर है।

Vitamin C शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व है। यह इम्युनिटी को सपोर्ट करने, कोलेजन बनाने, कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाने और आयरन के अवशोषण में मदद करता है। रोजमर्रा के भोजन में Vitamin C से भरपूर फल और सब्जियां शामिल करना स्वस्थ आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है।

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