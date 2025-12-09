ऐसा कानून क्यों बनाया गया जो चुनाव आयोग को चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने की अनुमति देता है: राहुल गांधी

नई दिल्ली। चुनाव सुधारों पर हो रही चर्चा के दौरान लोकसभा में बोलते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि, पहले तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग को निर्देशित और उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों है कि CJI को चुनाव आयुक्त के चयन पैनल से हटा दिया गया? सीजेआई को हटाने की क्या प्रेरणा हो सकती है? क्या हमें सीजेआई पर विश्वास नहीं है? बेशक, हम सीजेआई में विश्वास करते हैं। वह उस कमरे में क्यों नहीं है?

राहुल गांधी ने आगे कहा, मैं उस कमरे में बैठता हूँ। यह एक तथाकथित लोकतांत्रिक निर्णय है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और एचएम अमित शाह। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता। उस कमरे में मेरी कोई आवाज़ नहीं है। वे जो निर्णय लेते हैं वही होता है। तो, प्रधान मंत्री और अमित शाह यह चुनने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं कि चुनाव आयुक्त कौन होगा?

उन्होंने कहा, यह विनाशकारी है। भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। दिसंबर 2023 में इस सरकार ने कानून में बदलाव किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कानून में बदलाव किया कि चुनाव आयुक्त रहते हुए उनके द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के लिए किसी भी चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सके। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनाव आयुक्त को छूट का यह उपहार क्यों देंगे? उन्हें चुनाव आयुक्त को यह जबरदस्त उपहार देने की आवश्यकता क्यों होगी जो पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया?

नेता विपक्ष ने आगे कहा, सीसीटीवी और उनमें मौजूद डेटा के संबंध में कानून क्यों बदला गया? ऐसा कानून क्यों बनाया गया जो चुनाव आयोग को चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने की अनुमति देता है? क्या ज़रुरत है? उत्तर दिया गया कि यह डेटा का प्रश्न है। लेकिन यह डेटा का सवाल नहीं है। यह चुनाव चुराने का सवाल है।