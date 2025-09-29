Bihar Election 2025 : बिहार में नीतीश या तेजस्वी लहरएंगे परचम ? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बहुत ही करीब आ है । ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों पर बहुमत होना चाहिए। वहीं इन चुनावी माहौल के बीच एक सर्वे ने हैरान कर दिया है। एक सर्वे में पता चला की बिहार में नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (एनडीए) को 130 से 150 के बीच सीटें मिलने की संभावना है, जबकि बीजेपी अपने दम पर अकेले 66 से 77 सीटें हासिल कर सकती है।
नीतीश की पार्टी कौन से नंबर पर
एक ताजा सर्वे के मुताबिक नीतीश के जनता दल यूनाइटेड (JDU) को 52 से 58 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है इसके अलावा एनडीए के अन्य सहयोगी दलों को 13-15 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं, तेजस्वी के नेतृत्व वाले महागठबंधन की बात करें तो इस बार ये 81 से 103 सीटें हासिल कर सकता है। वहीं लालू की राजद अपने दम पर 57 से 71 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस को 11-14 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। इंडिया ब्लॉक के अन्य सहयोगियों को 13 से 18 सीटें मिल सकती हैं।
जन सुराज कर सकती है बड़ा कमाल
बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार उतरी प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज बड़ा कमाल दिखा सकती है. सर्वे के मुताबिक 4-6 सीटें पार्टी जीत सकती है, जबकि ओवैसी की AIMIM, मायावती की BSP और अन्य मिलकर 5-6 सीटें जीत सकती हैं. हैरानी की बात ये है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली AIMIM का ग्राफ इस बार लुढ़कता दिख रहा है. बिहार में भले ही मुख्य चुनावी मुकाबला एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच हो, लेकिन इस बार पीके की एंट्री ने बिहार का चुनाव काफी दिलचस्प बना दिया है। वहीं इस बार प्रशांत मुख्य भूमिका में नज़र आ रहे हैं।