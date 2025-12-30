सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर सड़कों पर कुत्ते गिनेंगे...केजरीवाल ने ​दिल्ली की भाजपा सरकार को घेरा

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज द्वारा शेयर किए गए रेखा गुप्ता सरकार के आदेश पर सोशल मीडिया पर रिप्लाई किया है। केजरीवाल ने कहा कि, भाजपा के लिए शिक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है, स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, दिल्ली में सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर सड़कों पर कुत्ते गिनेंगे? भाजपा की दिल्ली सरकार का ये आदेश उनकी सोच और प्राथमिकताओं को बेनकाब करता है। भाजपा के लिए शिक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है, ये लोग शिक्षकों को अपमानित कर रहे हैं, स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं।

जब दिल्ली में हमारी सरकार थी तो हमने शिक्षकों को सम्मान दिया, उन पर गैरज़रूरी बोझ हटाया और बच्चों की पढ़ाई को ही सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया। शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा, स्कूलों को बेहतर बनाया। आज भाजपा सरकार सब बर्बाद करने पर तुली है।