Bigg Boss 19: इस हफ्ते होगा डबल एविक्शन? ये कंटेस्टेंट्स हो सकते हैं बेघर

बिग बॉस 19 जो कि अपने एलिमेशन और वोटिंग को लेकर लगातार चर्चाओं में बना  हुआ है। वहीं अब वीकेंड का वार पर सबकी नजरें हैं टिकी हुई हैं  क्योंकि दो कंटेस्टेंट शो से बाहर हो जाएंगे। इस हफ्ते गौरव खन्ना, नीलम गिरी, फरहाना भट्ट, अशनूर कौर और अभिषेक बजाज घर से बाहर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- बिग बॉस 19 को मिला Extension , 1 महीने आगे खिसका ग्रैंड फिनाले!

नीलम गिरी बिग बॉस 19 से बाहर होंगी

एक रिपोर्ट के मुताबिक, नीलम गिरी इस वीकेंड बिग बॉस 19 से बाहर हो सकती हैं। शुरुआती ट्रेंड्स के हिसाब से रिपोर्ट में बताया गया है कि गौरव खन्ना अभी अपने फैंस की वजह से पॉपुलैरिटी में सबसे आगे हैं। उनके ठीक पीछे एक्टर अभिषेक बजाज हैं, जिन्हें दर्शकों से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है।

इन 2 हसीनाओं पर भी मंडरा रहा खतरा

बता दें कि   मुक़ाबला अशनूर कौर, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी के बीच है, जिन्हें कम वोट मिलने की उम्मीद है। पोल अभी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन दर्शक एलिमिनेशन को लेकर अंदाजे लगा रहे हैं कि भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम  के अलावा अशनूर और फरहाना भी कम वोट की वजह से बेघर हो सकती हैं। इस लिस्ट से साफ है कि इस हफ्ते कौन खतरे में है!

पढ़ें :- Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 के झूठ पर से बसीर अली ने उठाया पर्दा, ना कोई सीक्रेट रूम ना कुछ

वीकेंड का वार में डबल एविक्शन?

इस हफ्ते के एविक्शन के नॉमिनेशन पर नेटिजन्स X पर एक पॉपुलर बिग बॉस अपडेट अकाउंट द्वारा शेयर किए गए पोल पर रिएक्ट करते हुए, एक यूजर ने लिखा, ‘नीलम तो गई।’ दूसरे ने लिखा, #नीलमगिरी और #फरहानाभट्ट, तुम दोनों को अपना बैग पैक करना होगा, गर्ल! अब पक्का #बिगबॉस19 के घर को बाय कहने का टाइम आ गया है। तीसरे ने लिखा, ‘नीलम के जाने का टाइम आ गया है।’ वहीं, कुछ लोगों ने दावा करते हुए लिखा, ‘नीलम गिरी हो सकती है इस हफ्ते घर से बाहर क्योंकि उनका गेम सबसे लो है।’

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
