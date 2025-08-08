Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 में होगी TV के ‘अकबर’ की एंट्री? कंफर्म लिस्ट में हुआ नाम शामिल

  1. हिन्दी समाचार
By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

टीवी का मोस्ट पॉपुलर रियालिटी शो बिगबॉस 19 का जबर्दस्त बज़ बना हुआ है। इसे लेकर आय दिन तरह तरह के न्यूज आ  रहे हैं। कभी कन्फ़र्म कटेस्टेंट कि तो कभी लबूबू डॉल को लेकर लेकिन इस बार कुछ अलग अपडेट आई है। बता दें कि बीते दिन गुरुवार को मेकर्स ने शो का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इस बीच बिग बॉस 19 के लिए नया नाम रजत टोकस का आ रहा है  जो की टीवी जगत के बड़े सितारा  हैं। इनहोने जोधा अकबर  सीरियल से घर घर में पहचान बनाई । ऐसी चर्चा है कि मेकर्स ने रजत को बिग बॉस के इस नए सीजन के लिए अप्रोच किया है।

मेकर्स ने रजत को किया अप्रोच

फिल्मी बीट की रिपोर्ट के मुताबिक, बिग बॉस 19 के लिए मेकर्स ने ‘जोधा अकबर’ फेम एक्टर रजत टोकस को अप्रोच किया है। ये कोई पहली बार नही है जब मेकर्स ने रजत को अप्रोच किया है इससे पहले भी उन्हे ऑफर किया है। खैर इस बात जानकारी नही है कि रजत टोकस ने बिग बॉस 19 हाँ बोले हैं या नहीं ये तो शो के प्रीमियर पर ही पता चल सकेगा।

इन शो में आ चुके हैं नजर

बता दें कि रजत टोकस टीवी के पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं, जिन्हें स्टार प्लस के टीवी शो ‘धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान’ में देखा गया था। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्हें शो में काफी पसंद किया गया था। इसके अलावा ‘धरम वीर’ और हर्षद चोपड़ा के शो ‘तेरे लिए’ का हिस्सा भी रह चुके हैं। रजत को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी ‘जोधा अकबर’ से मिली है।

 

