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William Walsh IndiGo New CEO :  विलियम वॉल्श को मिली IndiGo के नए CEO की जिम्मेदारी , माना जा रहा है गेम-चेंजर

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo ने अपने नेतृत्व में बड़ा बदलाव करते हुए एक अहम घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि एयरलाइन इंडस्ट्री के दिग्गज विलियम वॉल्श को नया CEO नियुक्त किया गया है।

By अनूप कुमार 
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