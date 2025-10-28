Winter Best Travel Destinations : सर्दियों में जीरो वैली में देवदार देंखे की पहाड़ियों का नजारा , मौसम साल भर सुहावना रहता है

सर्दियों के मौसम में पहाड़ों के नजारे देखना किसी काल्पनिक दुनिया से कम नहीं होता है। पहाड़ों के प्राकृतिक नजारे , सुहाना मौसम और शांत रातें जीवन के अनमोल पलों के बराबर होती है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक सुंदर और मनोरम हिल स्टेशन है जीरो वैली। यहां का शांत वातावरण एक ऐसी दुनिया की एहसास दिलाता है जैसे यह कोई दूसरी दुनिया है। यहां के चीड़ के जंगल, स्थानीय चावल की बियर और सुकून भरी लय एक स्वागत योग्य माहौल बनाते हैं। ज़ीरो ली ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखता है और बातचीत को लंबा चलने देता है। ज़ीरो का शांत छोटा शहर अपनी अनूठी जनजातीय विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है।

जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक यहां का एक प्रसिद्ध वार्षिक आउटडोर संगीत समारोह है। जिसमें भारत के स्वतंत्र संगीत परिदृश्य को प्रदर्शित किया जाता है। इसे अपातानी समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है।

यहाँ पारंपरिक बांस के घर देखे जा सकते हैं और स्थानीय बुनाई की तकनीकों को भी समझा जा सकता है।

यह जगह रोमांच चाहने वालों के लिए भी बेहतरीन है; चाहे कोई मनमोहक ट्रैकिंग अनुभव, जंगल कैंपिंग या वन्यजीव अन्वेषण की तलाश में हो, जीरो किसी को भी निराश नहीं करेगा।

अगर आप ज़ीरो पहुँचने के बारे में यात्रा संबंधी निर्देश ढूँढ रहे हैं, तो बता दें कि सबसे नजदीकी हवाई अड्डा असम के तेजपुर में है।

ट्रेन से यात्रा करने वालों को उत्तर लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा, जो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है।