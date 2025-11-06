Winter Health : सर्दियों में खट्टे फल जरूर खाएं , इस तरह करें शरीर की देखभाल  

  1. हिन्दी समाचार
सर्दियों में सेहत की देखभाल के लिए पौष्टिक खान पान और शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Winter Health : सर्दियों में सेहत की देखभाल के लिए पौष्टिक खान पान और शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। ठंड के मौसम में खट्टे फल खाना फायदेमंद होता है क्योंकि इनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर सर्दी-ज़ुकाम जैसी बीमारियों से बचाने में मदद करता है। ठंड का मौसम  स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी लेकर आता है। गिरते तापमान में शरीर को फिट रखने के लिए खानपान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उच्च फाइबर सामग्री पाचन में सहायता करती है और वजन प्रबंधन में मदद कर सकती है।

सर्दियों में संतुलित आहार शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं।संक्रमण से लड़ने के लिए  खट्टे फल, अदरक, लहसुन और दही जैसे प्रतिरक्षा-बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करने पर विचार करें।

सर्दियों के मौसम में गर्मागर्म बाजरे की खिचड़ी का स्वाद तो लाजवाब होता है। बाजरा कैल्शियम से भरपूर होता है। इसके अलावा बाजरे में विटामिन बी, फाइबर, प्रोटीन, कार्ब, आयरन, खनिज और फाइटेट, फिनोल और टैनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं।

