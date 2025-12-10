Winter Health : बर्फीली हवाओं और लुढ़कते तापमान में ऐसे करें शरीर की देखभाल , खाएं संतुलित आहार

Winter Health : ठंड के मौसम में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जागरूक होने की जरूरत है। सर्द मौसम आपकी त्वचा को खुजली और, लाल और परतदार बना सकता है। जैसे-जैसे सर्दी का मौसम आता है स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी लेकर आता है। ये महीने अक्सर हमारी सेहत पर भारी पड़ सकते हैं। सर्द हवाएं और लुढ़कते पारे में शरीर को चुस्त दुरूस्त रखने के लिए खानपान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दें

ठंड के महीनों के दौरान अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। सर्दियों के मौसम में आप फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार खाएं। अपने शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करने के लिए खट्टे फल, अदरक, लहसुन और दही जैसे प्रतिरक्षा-बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करने पर विचार करें।

बाजरे की खिचड़ी

सर्दियों के मौसम में गर्मागर्म बाजरे की खिचड़ी का स्वाद तो लाजवाब होता है। बाजरा कैल्शियम से भरपूर होता है। इसके अलावा बाजरे में विटामिन बी, फाइबर, प्रोटीन, कार्ब, आयरन, खनिज और फाइटेट, फिनोल और टैनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं।

मेवे

बदले मौसम में शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए सूखे मेवे औषधि का काम करते है। मेवे के अंदर पाये जाने वाले गुणों के कारण इसका सेवन सर्दियों के मौसम अधिक किया जाता है। मेवे के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के लिए फायदेमंद साबित होते हैं।