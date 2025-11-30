winter Health : सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए गर्म पेय और भोजन लें , जानें कुछ बातें जो इस मौसम में जरूरी है

winter Health : ठंड के मौसम में आप और आपके प्रियजन स्वस्थ रहने के लिए कुछ सावधानियां बरत कर फिट रह सकते है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए पर्याप्त भोजन और दवाइयों की व्यवस्था करना इस मौसम की सबसे बड़ी सावधानियों में एक है। गिरते तापमान का असर हेल्थ पर न पड़े इसके लिए गर्म कपड़े, टोपी और दस्ताने पहनना न भूले।

दिन के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी कमरों को गर्म करें – लिविंग रूम को लगभग 18 से 21°C (64 से 70°F) तक और आपके घर के बाकी हिस्सों को कम से कम 16°C (61°F) तक तापमान बनाए रखें।

यदि आप अपने सभी कमरों को गर्म नहीं कर सकते, तो सुनिश्चित करें कि एक कमरा पूरे दिन गर्म रहे।

कार्बन मोनोऑक्साइड के खतरों से बचाने के लिए अपने हीटिंग बॉयलर और उपकरणों की सालाना एक पंजीकृत इंजीनियर से सर्विसिंग करवाएं।

यदि बाहर बर्फीली परिस्थितियाँ हों, तो उपयुक्त पकड़ वाले जूते या बूट पहनें

बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, छुहारा, चिलगोज़ा—ये सब सर्दियों में ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत हैं. इनमें हेल्दी फैट, प्रोटीन और मिनरल्स भरपूर होते हैं, जो शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं.

अपने मोबाइल फोन को चार्ज रखें