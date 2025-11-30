  1. हिन्दी समाचार
  2. सेहत
  3. winter Health : सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए गर्म पेय और भोजन लें , जानें कुछ बातें जो इस मौसम में जरूरी है

winter Health : सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए गर्म पेय और भोजन लें , जानें कुछ बातें जो इस मौसम में जरूरी है

. ठंड के मौसम में आप और आपके प्रियजन स्वस्थ रहने के लिए कुछ सावधानियां बरत कर फिट रह सकते है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

 winter Health : ठंड के मौसम में आप और आपके प्रियजन स्वस्थ रहने के लिए कुछ सावधानियां बरत कर फिट रह सकते है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए पर्याप्त भोजन और दवाइयों की व्यवस्था करना इस मौसम की सबसे बड़ी सावधानियों में एक है। गिरते  तापमान का असर हेल्थ पर न पड़े इसके लिए गर्म कपड़े, टोपी और दस्ताने पहनना न भूले।

पढ़ें :- Winter Health : सर्दियों में खट्टे फल जरूर खाएं , इस तरह करें शरीर की देखभाल  

दिन के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी कमरों को गर्म करें – लिविंग रूम को लगभग 18 से 21°C (64 से 70°F) तक और आपके घर के बाकी हिस्सों को कम से कम 16°C (61°F) तक तापमान बनाए रखें।

यदि आप अपने सभी कमरों को गर्म नहीं कर सकते, तो सुनिश्चित करें कि एक कमरा पूरे दिन गर्म रहे।

कार्बन मोनोऑक्साइड के खतरों से बचाने के लिए अपने हीटिंग बॉयलर और उपकरणों की सालाना एक पंजीकृत इंजीनियर से सर्विसिंग करवाएं।
यदि बाहर बर्फीली परिस्थितियाँ हों, तो उपयुक्त पकड़ वाले जूते या बूट पहनें

बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, छुहारा, चिलगोज़ा—ये सब सर्दियों में ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत हैं. इनमें हेल्दी फैट, प्रोटीन और मिनरल्स भरपूर होते हैं, जो शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं.

अपने मोबाइल फोन को चार्ज रखें

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

winter Health : सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए गर्म पेय और भोजन लें , जानें कुछ बातें जो इस मौसम में जरूरी है

winter Health : सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए गर्म पेय और...

Methi Saag : सर्दियों की थाली में शामिल करें मेथी का साग , कई बीमारियों से रखता है दूर

Methi Saag : सर्दियों की थाली में शामिल करें मेथी का साग...

Health Tips : भुने चने में मिलने वाला औरामाइन कितना खरनाक है? यहां जाने पूरी सच्चाई

Health Tips : भुने चने में मिलने वाला औरामाइन कितना खरनाक है?...

Bajra Roti Benefits : बाजरे की रोटी वेट लॉस में मददगार,ये बीमारी होती है ठीक

Bajra Roti Benefits : बाजरे की रोटी वेट लॉस में मददगार,ये बीमारी...

Health Tips : मकड़ी के काटने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, इन बातों का जरूर रखें ध्यान

Health Tips : मकड़ी के काटने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए,...

Weight Loss : ये जूस फैट को छूमंतर कर देता है ,  इस तरह करें इसका सेवन

Weight Loss : ये जूस फैट को छूमंतर कर देता है , ...