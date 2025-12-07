Winter tour to Kerala : सर्दियों में केरल घूमने का बनाए प्लान, मजेदार होगी यात्रा

  1. हिन्दी समाचार
अगर आप किसी शांत, सुकून भरी जगह पर छुट्टियां मनाने जाना चाहते हैं, तो केरल के सुंदर समुद्र तट और शांत बीच कस्बे एक शानदार ऑप्शन हो सकते हैं।

अनूप कुमार 
Winter tour to Kerala : अगर आप किसी शांत, सुकून भरी जगह पर छुट्टियां मनाने जाना चाहते हैं, तो केरल के सुंदर समुद्र तट और शांत बीच कस्बे एक शानदार ऑप्शन हो सकते हैं। इस सर्दियों में आप इन जगहों पर अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना सकते हैं।

पूवर
पूवर केरल के दक्षिण में स्थित एक शांत और सुंदर बीच टाउन है, जहां नदी, झील, बैकवाटर और समुद्र चारों एक साथ मिलते हैं। यहां के बीच बड़े और बहुत शांत होते हैं, इसलिए आराम करने के लिए यह जगह काफी अच्छी मानी जाती है। पूवर की बोट राइड्स भी फेमस हैं। कुल मिलाकर, ये जगह उन लोगों के लिए ऑप्शन है जो शांति से छुट्टियां बिताना चाहते हैं और भीड़ से दूर रहना पसंद करते हैं। यहां  मनोरंजक अनुभव के लिए हाउसबोट या इको-रिसॉर्ट में ठहरने का आनंद लें। यहां त्रिवेंद्रम और कोवलम से आसानी से पहुंचा जा सकता है।

वर्कला
वर्कला केरल का एक बहुत ही सुंदर बीच टाउन है, जो लाल रंग की चट्टानों पर बसा है। वर्कला की यात्रा में जनार्दन स्वामी मंदिर और शिवगिरी मठ जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा और अंजेंगो किले जैसे ऐतिहासिक स्थलों की खोज शामिल है।  वर्कला बीच यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है, जहां लोग स्विमिंग और कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा लेते हैं। सर्दियों में ठंडी हवा, शांत माहौल और सुंदर सनसेट इस जगह को और भी खास बना देते हैं।

चेराई
चेराई एक सुंदर बीच टाउन है जिसे तैरने के लिहाज से सुरक्षित माना जाता है।यह शांत बैकवाटर, धान के खेतों और सुनहरे समुद्र तट का मिश्रण प्रदान करता है जो तैराकी, सर्फिंग, डॉल्फ़िन देखने (मौसमी) और आरामदायक सूर्यास्त के लिए एकदम सही है।  यहां समुद्र तट के पास कई आरामदायक होमस्टे और फेमस कैफे मिलते हैं। इसके अलावा, आप गांव की सड़कों पर साइकिल यात्रा का आनंद ले सकते हैं, जहां चारों ओर लैगून और धान के खेत होते हैं। ये जगह आपको शहर की हलचल से दूर, शांतिपूर्ण माहौल पेश करते हैं।

 

