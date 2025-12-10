Winter Trips India : लो बजट में शानदार छुट्टियां , तीन दिन में घूमें इन ठंडी जगहों पर

भारत में सर्दियों का मौसम आते ही यात्रा का मन करना स्वाभाविक है। लंबी छुट्टियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीन दिन की छुट्टी में भी आप कई यादगार स्थानों पर जा सकते हैं। आइये जानते है कुछ ठंडी जगहों के बारे में।

ऋषिकेश, उत्तराखंड

ऋषिकेश एक अध्यात्मिक स्थल है। यहां पर गंगा के किनारे साहसिक गतिविधियों (Adventure activities) और शांति की तलाश दोनों लक्ष्यों को पूरा करते है। यहां का मौसम सर्दियों में ठंडा और मनोहर होता है। गंगा नदी (The River Ganges) के किनारे चलना और चाय के साथ पहाड़ी कैफे में बैठना यहां के मुख्य आकर्षण हैं। अगर आप रोमांच पसंद करते हैं, तो रिवर राफ्टिंग (River rafting) का अनुभव अवश्य करें। इसके अलावा, नीर गढ़ जलप्रपात और बीटल्स आश्रम की यात्रा करना ना भूलें।

मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश

मैक्लोडगंज एक शानदार पहाड़ी स्थल है,यहां की तिब्बती संस्कृति और अद्भुत दृश्य आपका स्वागत करते हैं। यहां का तापमान सर्दियों में ठंडा होता है। यहां आपको दलाई लामा मंदिर (Dalai Lama Temple) और तिब्बती संग्रहालय देखने का मौका मिलेगा। थुकपा और मोमोज का स्वाद लेना ना भूलें। आप भगसू जलप्रपात (Bhagsu Falls) और नड्डी व्यू प्वाइंट पर भी जा सकते हैं।

पुडुचेरी, तमिलनाडु

अगर आप समुद्र किनारे की छुट्टी बिताना चाहते हैं, तो पुडुचेरी एक यादगार विकल्प है। यहां का मौसम सर्दियों में मनोहर होता है। फ्रेंच क्वार्टर (French Quarter) में घूमना और प्रॉमेनाडे बीच पर समय बिताना एक अद्भुत अनुभव है। आप यहां के कैफे और बेकरी में भी जा सकते हैं, जहाँ आपको विभिन्न प्रकार के व्यंजन मिलेंगे।