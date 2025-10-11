'मेरी मर्जी के बिना एशिया कप की ट्रॉफी न कहीं जाएगी और न किसी को मिलेगी...' मोहसिन नकवी ने अधिकारियों से कहा

  1. हिन्दी समाचार
Asia Cup trophy Controversy: एसीसी और पीसीबी के प्रमुख मोहसिन नक़वी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। नक़वी ने विजेता भारतीय टीम को दी जाने वाली एशिया कप ट्रॉफी को एसीसी के दुबई मुख्यालय में लॉक करवा दी है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इसे उनकी मंज़ूरी के बिना न तो स्थानांतरित किया जाए और न ही किसी को सौंपा जाए।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- भारत के आगे झुके एसीसी अध्यक्ष नकवी: बोले जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था

दरअसल, एशिया कप 2025 की विजेता भारतीय टीम ने एसीसी के प्रमुख मोहसिन नक़वी, जो पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं, उनके हाथों से एशिया कप ट्रॉफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद ट्रॉफी भारतीय टीम को नहीं सौंपी गयी। पीटीआई के अनुसार, भारतीय टीम द्वारा ट्रॉफी स्वीकार करने से इनकार करने के बाद, नक़वी पुरस्कार वितरण समारोह से ट्रॉफी लेकर चले गए थे, जिसके बाद से यह एसीसी कार्यालय में है।

नकवी के एक करीबी सूत्र ने पीटीआई को बताया, “आज तक, ट्रॉफी दुबई स्थित एसीसी कार्यालय में ही है और नक़वी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनकी मंज़ूरी और व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना इसे किसी को स्थानांतरित या सौंपा न जाए।” गौरतलब है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में भारत ने 28 सितंबर को एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराया था तो पाकिस्तानी गृहमंत्री के हाथों से ट्रॉफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

