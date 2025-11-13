महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीत कर लिखा नया अध्याय- पूर्व भारतीय कप्तान झूलन गोस्वामी

  1. हिन्दी समाचार
पूर्व भारतीय कप्तान झूलन गोस्वामी ने राष्ट्रीय टीम की आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की जीत को एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि यह जीत पीढ़ियों को प्रेरित करेगी और देश में महिला क्रिकेट के लिए एक नया अध्याय लिखेगी। हरमनप्रीत की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने आखिरकार टी20 और वनडे दोनों प्रारूपों में अपनी पहली जीत का आनंद लिया।

नवी मुंबई के खचाखच भरे डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर 50 ओवरों के अपने पहले खिताब पर कब्ज़ा किया। महिला टीम के पहले विश्व कप खिताब पर अपने विचार व्यक्त करते हुए झूलन गोस्वामी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है कि भारतीय टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जीता। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यह महिला क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत ही खास क्षण है और पूरा देश जश्न मना रहा है। यह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। महिला टीम का विश्व कप जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि लीग चरण में दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से लगातार तीन हार के बाद टूर्नामेंट के बीच में उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। हालांकि उन्होंने एक बड़े स्कोर वाले रोमांचक सेमीफाइनल में टूर्नामेंट की पसंदीदा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत और फिर फाइनल में एक मजबूत दक्षिण अफ्रीकी टीम को हराकर जोरदार जवाब दिया।

