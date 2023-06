World Cup 2023 Schedule : पाकिस्तान के लिए बुरी खबर! इन दो टीमों से अब कैसे निपटेगा

लखनऊ। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल (Schedule of ICC ODI World Cup 2023) का फैंस को लंबे समय से इंतजार था, अब यह इंतजार खत्म हो गया है। दरअसल, आईसीसी ने मंगलवार को इस साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर को होगा। पहला मैच अहमदाबाद (Narendra Modi Cricket Stadium in Ahmedabad) में 2019 के विश्व कप की फाइनलिस्ट इंग्लैंड-न्यूजीलैंड की टीमों के बीच नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। शेड्यूल जारी होने के साथ पाकिस्तान (Pakistan) की उम्मीदों पर भी पानी फिरता दिख रहा है।

आईसीसी ने पीसीबी की उम्मीदों पर फेरा पानी

रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Pakistan Cricket Board) ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 का जारी होने से पहले आईसीसी (ICC) से संभावित दो वेन्यू को बदलने की मांग की थी, जिसमें पीसीबी ने पाकिस्तानी टीम के अफगानिस्तान से चेन्नई और ऑस्ट्रेलिया से बैंगलुरू में मैच पर ऐतराज जताया था। बोर्ड चाहता था कि चेन्नई में पाकिस्तान से जो मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है, उसे बेंगलुरू में शिफ्ट कर दिया जाए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच बेंगलुरू में होना है उसे बदलकर चेन्नई में कर दिया जाए। लेकिन शेड्यूल जारी होने के साथ पीसीबी की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है।

पीसीबी इसीलिए वेन्यू बदलना चाहता था क्योंकि चेन्नई के चेपक में गेंद काफी स्पिन होती है और अफगानिस्तान के पास राशिद खान, मुजीब उर रहमान और नूर अहमद समेत कई वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं जो पाकिस्तान की टीम पर भारी पड़ सकते हैं। जबकि बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में ज्यादा रन बनते है और वहां किसी भी स्कोर को आसानी से चेज किया जा सकता है। पाकिस्तान को इसी बात का डर था कि दोनों में से किसी भी मैच में वह फेवरेट के तौर पर मैदान में नहीं उतरेंगे। उसे चेन्नई में अफगानिस्तान और बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया से हार का डर साता रहा है। इसी वजह से उन्होंने वेन्यू बदलने की मांग की थी।

राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा टूर्नामेंट

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 टूर्नामेंट 46 दिनों तक चलेगा। इस दौरान 10 अलग-अलग शहरों में सेमीफाइनल-फाइनल समेत कुल 48 मुकाबले खेले जाएंगे। पिछले वर्ल्ड कप की तरह आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भी राउंड रॉबिन फॉर्मेट के आधार पर ही खेला जाएगा। सभी 10 टीमें लीग स्टेज में एक-दूसरे से एक बार भिड़ेंगी और टॉप-4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। वर्ल्ड कप के दोनों सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है।

Proud moment for India! Hosting the ICC Men’s Cricket World Cup for the fourth time is an incredible honor. With 12 cities as the backdrop, we’ll showcase our rich diversity and world-class cricketing infrastructure. Get ready for an unforgettable tournament! #CWC2023 @ICC @BCCI pic.twitter.com/76VFuuvpcK

— Jay Shah (@JayShah) June 27, 2023