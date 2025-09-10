  1. हिन्दी समाचार
  3. Virals Video: ‘वाह! दादी मौज कर दी ‘ वृद्ध महिला की डांस पर युजर्स हुए फिदा

देश में जितनी आबादी है उसमें आधे से ज्यदा लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है रील का क्रेज़ बच्चे से  बड़ों तक पर  है। ऐसा की एक वीडियों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद लोग सीनियर सिटिज़न के आगे हार गए हैं।

By Aakansha Upadhyay 
जानिए क्या है वीडियो में

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें  एक दादी दिख रही हैं जो  डांस कर रही है। इसके बाद ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है । इसके बाद यूजर्स खूब फनी कमेन्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि, ‘जब पेंशन हैं तो टेंशन किस बात का मौज ही मौज।’ दूसरे यूजर ने लिखा कि, ‘दादीजी तो 40 की लग रही हैं।’ तीसरे यूजर ने लिखा ​कि, ‘वाह! दादी मौज कर दी।’ चौथे यूजर ने वीडियो पर लिखा कि, ‘गजब कर दिया भाई इन लोगों ने तो।’ वहीं, अगर वीडिया के ओवरलैप टेक्स्ट की बात करें तो इस वीडियो पर लिखा है कि, ‘पुराने खिलाड़ी मैदान में वापस आ चुके हैं।’

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @mp____official नामक अकाउंट से शेयर किया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि, भोजपुरी गाने पर महिलाओं के समूह की एक वृद्ध महिला जोरदार डांस करना शुरू कर देती हैं। उसके ठीक बाद उनके सामने खड़ी दूसरी महिला भी वैसे ही धमाकेदार डांस शुरू कर देती हैं।

